El Real Madrid, atento a la situación de Vinicius en la Brasil de Ancelotti

El delantero brasileño se reencontró con el gol después de un mes gracias al tanto que firmó ante Australia. En estos últimos días ha existido el debate por su falta de puntería pero el ex técnico del Real Madrid no ha dudado en darle la titularidad en los dos encuentros amistosos

Vinicius sigue siendo uno de los jugadores que todo el Real Madrid, tanto afición como su propio entrenador, José Mourinho, espera que regrese a su mejor nivel futbolístico. Vinicus se marchó a la concentración con la Brasil de Ancelotti con solo un gol en su casillero particular y tres dianas. Además Mourinho ha destacado en este arranque de temporada que mientras que Vinicius se deje todo sobre el terreno de juego, tendrá su respeto.

Esto no ha escondido que Vinicius aún no está en su mejor nivel tal y como refleja su falta de físico en el tramo final de los partidos y la falta de acierto de cara a portería. Vinicius, a pesar de su arranque gris de temporada con el Real Madrid, sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo y como tal, en Brasil, con Ancelotti como seleccionador, fue citado para este último parón de selecciones.

Vinicius se reencuentra con el gol en Brasil

Vinicius se volvió viral en la concentración de Brasil tras un video publicado en redes sociales en el que se ve al delantero del Real Madrid entrenando los disparos a portería. El brasileño, tras recibir de uno de los ayudantes de Ancelotti, dispara y el esférico se va arriba, sale del campo de entrenamiento que se encontraba en Australia y lo siguiente que se escucha es a una mujer gritar, tras, aparentemente, recibir el impacto del esférico.

Mucho se habló en Brasil de que Ancelotti había puesto a Vinicius a trabajar la definición de cara a portería de manera individual y parece que ese trabajo ya empieza a ver sus frutos. Si bien es cierto que Ancelotti conoce bien a Vinicius de su etapa en el Real Madrid y sabe cómo sacar el mejor rendimiento del brasileño.

Vinicius volvió a marcar en el último duelo amistoso de Brasil ante Australia, el mismo rival al que se midió cuatro días antes. Brasil venció por 2-4 y fue uno de los mejores en el combinado dirigido por Ancelotti.

El Real Madrid podrá recuperar pronto a Vinicius

El Real Madrid espera que Vinicius termine sin consecuencias físicas el último de los amistosos que le queda a Brasil ante India. Además, el combinado de Ancelotti liberará a sus jugadores con el tiempo para que, en el caso de Vinicius y Endrick, puedan preparar a conciencia el próximo duelo del Real Madrid en Liga ante el Villarreal del 10 de octubre.

Vinicius en un entrenamiento con Brasil

El Real Madrid no quiere más sustos en este parón de selecciones después de las lesiones de Konaté y Mbappé, ambas con la Francia de otro ex técnico blanco, Zinedine Zidane.