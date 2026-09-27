Zé Ricardo, el entrenador que hizo debutar a Vinicius en Brasil: "El secreto fue el compromiso"

El brasileño, que en su etapa como técnico ha dirigido a los clubes más importantes del país carioca como Flamengo, Vasco de Gama o Botafogo, explica en una entrevista a ESTADIO Deportivo lo que puede aportar en los banquillos tras ser jugador y cómo fue dirigir a una de las estrellas actuales del Real Madrid

Zé Ricardo puede presumir a sus 55 años de ser uno de los entrenadores que ha dirigido a muchos de los clubes más importantes de Brasil. En una entrevista para ESTADIO Deportivo, el brasileño, que estuvo al frente de equipos como Flamengo, Botafogo o Vasco de Gama y que también pasó por Catar, explicó cómo se produjo el salto a los banquillos para dirigir a un Flamengo en el que se encontró a un jovencísimo Vinicius Junior, actual estrella del Real Madrid. Vinicius ya es todo un líder del cuadro de José Mourinho pero Zé Ricardo lo hizo debutar en el fútbol profesional de Brasil cuando apenas tenía 16-17 años.

- Usted fue futbolista antes de convertirse en entrenador. ¿Qué le enseñó su etapa como jugador que todavía hoy aplica cuando dirige un vestuario?

- Creo que un ex jugador aporta a su nuevo rol una experiencia que ningún curso puede enseñar por completo: la de haber vivido el fútbol desde dentro del terreno de juego. El conocimiento del juego, el ambiente del vestuario, el liderazgo, los momentos de presión, los entrenamientos y las relaciones con los jugadores son algunos de los aspectos que, en mi opinión, se ven facilitados cuando este profesional ya ha tenido la experiencia de estar en el campo.

- Como futbolista, ¿qué tipo de jugador era Zé Ricardo? ¿Y qué cree que queda de aquel jugador en el entrenador que es hoy?

- Fui un futbolista sumamente dedicado, muy comprometido conmigo mismo, con mis compañeros y con mi club. Como no tenía una técnica excepcional, lo compensé con una excelente condición física, una gran concentración y un alto ritmo de trabajo tanto en los entrenamientos como en los partidos. Y creo que eso es lo que más aporto a mi trabajo diario como entrenador: la convicción de que estos son los caminos para alcanzar nuestros objetivos.

Su aterrizaje en Flamengo como entrenador en un momento complicado

- Su salto al banquillo se produjo después de muchos años trabajando en las categorías inferiores de Flamengo. ¿Qué aprendió durante ese periodo que después fue fundamental cuando tuvo que dirigir al primer equipo?

- Trabajar en el desarrollo juvenil me ha brindado experiencias invaluables que me han ayudado a alcanzar el nivel profesional. El desarrollo juvenil enseña cosas que van mucho más allá de las tácticas: desarrollar al futbolista, no solo exigir resultados; comprender que cada futbolista se desarrolla a su propio ritmo; invertir en un enfoque más individualizado para el desarrollo del futbolista; comprender que existen etapas en el aprendizaje y desarrollar cada etapa; y tener paciencia y aprender a respetar los procesos. Comprender estas etapas y adaptarse a las exigencias del fútbol profesional es quizás el mayor desafío para un entrenador de fútbol.

- En Flamengo tuvo que asumir el primer equipo en un momento de mucha exigencia y terminó compitiendo por títulos. ¿Qué recuerda de aquella etapa y de la presión de dirigir a un club tan grande?

- Recuerdo bien que fue un momento muy delicado para el club y, con mucho esfuerzo de todos, logramos una gran remontada en el Campeonato Brasileño, luchando por el título hasta el final. Sin duda, un periodo de gran aprendizaje personal y profesional. Viví el sueño de dirigir y ganar un campeonato en un club gigante como el Flamengo durante casi dos temporadas, después de haber pasado catorce años en las categorías inferiores del club, incluyendo el fútbol sala. ¡Inolvidable!

- En aquella época coincidió con jóvenes que después se convirtieron en grandes figuras. ¿Qué importancia tiene para un entrenador saber cuándo proteger a un joven y cuándo exigirle como a un futbolista profesional más?

- Creo que conocerlos desde las categorías inferiores me ayudó a observarlos con un ojo más humano y entender dónde, cuándo y cómo ayudarlos a desarrollarse y sacar el máximo provecho de cada uno de ellos. Esta visión y también los sectores multidisciplinares del club, creo, fueron sumamente importantes para que Flamengo pudiera revelar tantos talentos en ese momento. Mi llegada como profesional facilita estos procesos y esta relación, dando tranquilidad para que cada deportista pueda madurar y rendir en su mejor nivel para ese momento.

Dirigir a un joven Vinicius, actual estrella del Real Madrid

- Usted entrenó a Vinicius Júnior en Flamengo cuando todavía era un adolescente. ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención de él cuando empezó a trabajar con el primer equipo?

- Sin duda, fue la personalidad que aportó al reto de jugar profesionalmente tan pronto lo que lo impulsó. Además, disfrutaba jugando al fútbol y, por lo que parece, todavía lo hace.

- ¿Qué tenía aquel Vinicius de 16-17 años que ya permitía intuir que podía convertirse en el futbolista que es hoy? ¿Había alguna cualidad que destacara especialmente por encima de las demás?

- Su pasión y alegría por el fútbol siempre me llamaron la atención. Creo que estos aspectos son fundamentales para que un futbolista pueda ganarse la vida en cualquier deporte de alto rendimiento, ya que se pondrán a prueba constantemente y es un entorno de extrema presión. Como futbolista, su capacidad para enfrentarse al mundo en situaciones de uno contra uno y su velocidad en el regate y fintar eran impresionantes. Siempre me llamó la atención, al igual que a todos los profesionales del club.

- Vinicius llegó a recibir muchas críticas en Brasil por sus errores, especialmente en la definición. ¿Cómo se trabaja psicológicamente con un jugador tan joven cuando empieza a estar sometido a ese nivel de exposición?

- Es natural que un futbolista de 16, 17 años aún no haya alcanzado su pleno desarrollo, y ya habíamos detectado esta debilidad en él y estábamos trabajando para corregirla. Vinicius tenía tanta facilidad para llegar a las situaciones de definición que, a veces, sus errores de remate no eran tan evidentes. Pero sabíamos que a nivel profesional se enfrentaría a nuevas exigencias. El Real Madrid llega en una etapa final de su desarrollo y representa un gran reto, en el que creo que rindió muy bien, primero en el Castilla y luego en el primer equipo.

- ¿Recuerda alguna conversación concreta con Vinicius que considere especialmente importante en su evolución como futbolista?

- Las conversaciones eran diarias y siempre tenían como objetivo mostrarle situaciones en las que pudiera mejorar su juego y aconsejarle sobre cómo llevar una vida como futbolista. Flamengo elaboró un plan de carrera, y él y su familia creían en él. Muchas personas participaron en esta construcción, pero el secreto, para mí, fue el compromiso de Vinicius de seguir todos los pasos que lo ayudarían a convertirse en un gran jugador.

Un joven Vinicius celebra un gol en Flamengo, club con el que debutó en el fútbol profesional

- Ahora que lo ha visto convertirse en una estrella mundial y triunfar en el Real Madrid, ¿hay algo de su evolución que le haya sorprendido o que no esperaba cuando lo entrenaba en Flamengo?

- Sinceramente, no me sorprende su progreso. A lo largo de la carrera de Vinicius, que he presenciado, siempre se ha superado a sí mismo y ha vencido retos, lo que ha permitido al club ascenderlo a categorías superiores y crearle nuevas oportunidades. Claro que nadie puede asegurar con total certeza que un futbolista se convertirá en una estrella, ya que el deporte conlleva muchos obstáculos e imprevistos, pero verlo llegar hasta donde está demuestra que el talento y el trabajo duro son la clave para alcanzar grandes logros.

- Desde la perspectiva de un entrenador que lo conoció de joven, ¿qué cree que ha sido más determinante para que Vinicius alcance ese nivel: su talento, su mentalidad, su trabajo o las experiencias difíciles que tuvo que superar?

- Sin duda, fue su fuerte mentalidad, su arduo trabajo y la buena gente que lo apoyó.

- Después de haber sido jugador, entrenador de cantera y entrenador de primer nivel, ¿qué consejo le daría hoy a un joven futbolista brasileño que sueña con llegar a Europa y, algún día, convertirse en una estrella como Vinicius?

- El precio que un joven está dispuesto a pagar para alcanzar la élite es muy alto, ya que el camino hacia la cima (en cualquier profesión) implica mucho más que talento. Por lo tanto, recalco que el espíritu de sacrificio sería mi principal consejo. El desarrollo técnico constante, la disciplina táctica, una mentalidad fuerte y excelente, la humildad para aprender, la formación, los hábitos saludables y un comportamiento propio de un futbolista son fundamentales para alcanzar el máximo nivel. Y un poco de suerte también ayudará, sobre todo para evitar lesiones graves.