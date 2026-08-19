El Deportivo denuncia insultos y presiones a sus jugadores

El Deportivo de La Coruña ha alzado la voz ante los insultos y presiones hacia algunos de sus futbolistas por parte de aficionados y anuncia que los hechos ya están en manos de sus servicios jurídicos

El Deportivo ha decidido hablar ante el clima de tensión que se vive alrededor del club. La entidad gallega ha emitido un comunicado en el que condena públicamente los insultos y las presiones que, según asegura, algunos de sus futbolistas vienen recibiendo durante las últimas semanas por parte de aficionados que pretenden que adopten una postura sobre cuestiones ajenas al terreno de juego.

El conflicto entre el club y una parte de su afición se ha intensificado en los últimos días debido a las medidas adoptadas en la grada de Maratón Inferior de Riazor. Las peñas habían mostrado su rechazo a las condiciones impuestas por el Deportivo y organizaron diferentes protestas, incluida una movilización durante el partido ante el Elche.

El club llevará los hechos a sus servicios jurídicos

El Deportivo asegura que los episodios denunciados se han producido tanto presencialmente como a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Según la entidad, algunos jugadores habrían recibido mensajes dirigidos tanto a su ámbito profesional como a su esfera personal y privada con la intención de forzarles a posicionarse sobre el conflicto.

“El RC Deportivo quiere denunciar públicamente los insultos y presiones que algunos de sus jugadores vienen sufriendo durante las últimas semanas por parte de aficionados que pretenden que estos adopten una posición concreta en asuntos extradeportivos no relacionados de manera directa con su práctica profesional”, señala el comunicado.

La entidad blanquiazul asegura además que los hechos han sido documentados y que ya están en manos de sus servicios jurídicos, que estudiarán las posibles actuaciones. El club considera “absolutamente inaceptable” cualquier comportamiento de violencia, intimidación o amenaza contra sus futbolistas y el resto de profesionales.

El Deportivo, al mismo tiempo, diferencia entre la crítica y este tipo de comportamientos. El club afirma que respeta el derecho de los aficionados a mostrar su desacuerdo con determinadas decisiones, pero considera que ese derecho no puede traducirse en presiones hacia los jugadores para que intervengan en asuntos que corresponden a los órganos de gestión.

Una guerra abierta por la grada de Maratón

La denuncia llega después de varias semanas de enfrentamiento entre el Deportivo y parte de su masa social. Las nuevas condiciones establecidas para los abonados de Maratón Inferior provocaron el rechazo de diferentes colectivos de aficionados, que consideran las medidas discriminatorias y excesivas. La protesta incluso dejó prácticamente vacía esa zona durante el Trofeo Teresa Herrera. La tensión se trasladó también al estreno liguero ante el Elche, donde la afición mostró su malestar con las decisiones del club. En este contexto, el Deportivo sostiene que los futbolistas están quedando atrapados en una disputa que, a su juicio, no les corresponde. El club también ha defendido su decisión de evitar que los jugadores tengan que pronunciarse públicamente sobre estas cuestiones y ha reivindicado que puedan centrarse exclusivamente en su actividad deportiva.

El Deportivo afronta así un complicado inicio de temporada en su regreso a Primera División, con el conflicto entre la entidad y parte de la afición todavía lejos de resolverse. Mientras tanto, el club ha dejado claro que protegerá a sus futbolistas y que estudiará medidas legales ante cualquier episodio que considere que traspasa los límites de la crítica.