Fer Niño y Javi Morcillo se rinden al Elche: “Era imposible decir que no”

Fer Niño y Javi Morcillo ya lucen como nuevos jugadores del Elche. Ambos futbolistas afrontan con ilusión su llegada al conjunto ilicitano, convencidos de que la oportunidad de jugar en Primera División era irrechazable y destacando la gran acogida que han encontrado en el vestuario

El Elche ya cuenta con dos nuevas caras para su regreso a Primera División. Fer Niño y Javi Morcillo fueron presentados como nuevos jugadores franjiverdes después de cerrar sus respectivas llegadas procedentes del Burgos y del Atlético Madrileño y hoy han sido presentados por el club. Ambos futbolistas coincidieron en la ilusión que supone dar el salto a la máxima categoría y destacaron el buen ambiente que se han encontrado desde su llegada.

Para los dos, la posibilidad de jugar en Primera fue determinante. Niño afronta su regreso a la élite después de haber pasado anteriormente por la categoría, mientras que Morcillo da un importante salto desde Segunda RFEF tras apenas dos años de trayectoria en el fútbol sénior.

Fer Niño, convencido por los recuerdos de su padre

La llegada de Fer Niño al Elche se concretó con rapidez. El delantero explicó que las negociaciones apenas duraron unos días y que tuvo claro desde el principio que quería aceptar la propuesta ilicitana. “Estoy encantado de estar aquí. No tuve que pensarlo mucho”, aseguró el atacante, consciente de que volver a Primera era una oportunidad que no podía dejar pasar.

En su decisión tuvo también peso la opinión de su padre, Fernando Niño, quien defendió la camiseta del Elche durante su carrera. El nuevo delantero franjiverde reconoció que recurrió a él antes de tomar la decisión definitiva.

El atacante guarda además recuerdos de su infancia vinculados a la ciudad y al club. “Viví aquí algunos años de pequeño”, explicó, recordando especialmente el ambiente que se vivía en los derbis en el estadio. “Mi padre me habló maravillas del club. Fue un sí muy claro”, señaló Niño, que dejó claro que, pese a escuchar el consejo familiar, la decisión final fue suya.

También analizó lo que puede aportar al conjunto dirigido por Martín Anselmi. El atacante considera que sus características encajan con la propuesta futbolística del técnico argentino, especialmente por la exigencia en la presión y la intención de recuperar el balón en campo contrario. “Puedo dar muchas soluciones al espacio y bajar a recibir para dar soluciones”, explicó.

El delantero reconoció que le ha sorprendido el nivel que ha encontrado en el vestuario, tanto por la calidad como por la intensidad de los entrenamientos. Ahora afronta el reto de convertirse en una pieza importante en el ataque del Elche. “Quiero ayudar con goles y asistencias”, afirmó.

Morcillo: un salto de Segunda RFEF a Primera

Javi Morcillo afronta una situación diferente. El centrocampista, de apenas 20 años, ha pasado de competir en Segunda RFEF a tener la oportunidad de jugar en Primera División en apenas dos temporadas.

Para el futbolista, la propuesta del Elche era demasiado atractiva como para rechazarla. “Era una oportunidad especial. Era imposible decir que no”, reconoció durante su presentación.

Uno de los aspectos que más le ha impresionado es el respaldo de la afición. Los cerca de 27.000 abonados con los que cuenta el club ilicitano fueron uno de los elementos destacados por el joven centrocampista.

Pese al salto de categoría, Morcillo asegura que intenta mantener la calma y centrarse en el día a día. “Mi familia me ayuda a relativizar las cosas. Intento vivir el presente”, explicó.

Adaptación rápida al estilo de Anselmi

El centrocampista también considera que la propuesta de Anselmi se adapta a sus cualidades. Morcillo se siente especialmente cómodo cuando tiene el balón y asegura que llega de un contexto futbolístico similar al que plantea el entrenador del Elche. “Vengo de algo parecido. Emparejar arriba, ir hombre a hombre y tener piernas para ganar distancias”, explicó.Tanto Fer Niño como Javi Morcillo coincidieron además en destacar la acogida que han recibido dentro del vestuario. El buen ambiente del grupo ha permitido que ambos se adapten rápidamente a su nuevo equipo, en un Elche que ya prepara su regreso a Primera con dos nuevas incorporaciones dispuestas a aprovechar la oportunidad.