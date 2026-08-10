Negociación abierta del Elche con Tiziano Perrotta por su llegada en este mercado

Tras el fichaje de Fer Niño, el club apunta ahora a Tiziano Perrotta como el siguiente refuerzo para completar un ataque debilitado por las salidas de Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva

El Elche sigue pendiente de firmar un delantero en este mercado de fichajes, tras las salidas de Álvaro Rodríguez, Rafa Mir y André Silva. Por el momento, el club ilicitano ha anunciado oficialmente la llegada de Fer Niño procedente del Burgos, por un total de cuatro millones de euros. Sin embargo, en la misma semana que dará comienzo LaLiga EA Sports, desde la dirección deportiva buscan un nuevo refuerzo para el ataque.

De esta manera, Tiziano Perrotta apunta a ser el siguiente en sumarse a la lista de fichajes en el mercado del Elche. El delantero cuenta con contrato hasta 2027 en el Banfield, equipo de Argentina, pero podría dar el salto a España para firmar por el equipo de Martín Alsemi, que ya pone la mirada en el estreno en LaLiga EA Sports contra el Deportivo de la Coruña en Riazor. Para ello, el club espera contar con el joven jugador de 19 años.

Tiziano Perrotta, lanzado con el Banfield de Argentina

Tiziano Perrotta viene de jugar con Banfield en su corta carrera profesional, pasando además por el filial del club argentino. No obstante, el delantero ha ido dando pasos hacia delante durante las últimas temporadas. En este sentido, el jugador de 19 años ha firmado seis goles en los últimos 16 partidos que ha disputado, mejorando sus registros con respecto a anteriores campañas, lo que ha hecho que clubes se hayan fijado en él.

Además, Tiziano Perrota firmó un doblete en el encuentro contra el Sarmiento del pasado 29 de julio, correspondiente a la jornada 2 de la Liga de Argentina. Por ello, el delantero llegaría al Elche en buen estado de forma y directo para tener minutos y estrenarse con la camiseta ilicitana. Desde el Martínez Valero podrían acelerar las negociaciones con vistas a que pueda estar disponible para el arranque de LaLiga EA Sports.

Martín Alsemi, pendiente de cerrar la delantera del Elche

La situación en la delantera del Elche es clara en estos momentos. Martín Alsemi cuenta en estos momentos con Lucas Cepeda, Josan, Fer Niño, Tete Morente y Germán Valera, aunque el titular en la punta de ataque podría ser el exjugador del Burgos. La salida de Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez ha dejado un vacío en la parcela ofensiva que necesita ser ocupada en lo que queda de mercado de fichajes, con tres semanas por delante.

Por ello, el Elche ya se encuentra en negociaciones avanzadas para firmar el fichaje de Tiziano Perrotta, como ha informado el periodista César Luis Merlo. La misma fuente ha explicado que ambos clubes se encuentran en conversaciones, con "optimismo de las partes para llegar a un entendimiento". Por ello, los próximos días serán decisivos para determinar si hay luz verde en el movimiento, siendo un nuevo refuerzo para el club.

El Elche firma una gran pretemporada antes de cerrar un delantero

Por el momento, el Elche ha hecho oficial las llegadas de Javi Morcillo, Facundo Buonanotte y Fer Niño, además de las compras de Buba Sangaré, Víctor Chust y Gonzalo Villar. No obstante, no parece que vayan a ser las únicas incorporaciones del conjunto dfe Martín Alsemi en este mercado de fichajes, a la espera de más movimientos en los próximos días. El equipo, además, ha cerrado la pretemporada con buenas sensaciones.

El Elche está destacando en esta pretemporada, especialmente por la figura de Umaru Konare, que viene de firmar por el filial del conjunto ilicitano. El equipo de Martín Alsemi no ha salido derrotado en ningún encuentro amistoso de este verano, dónde se han enfrentado al Kaizer Chiefs, Johor Dt, Al-Ain, Córdoba y, por último, Toulouse, al que han vencido por 3-0, firmando buenas sensaciones antes de comenzar oficialmente la campaña.