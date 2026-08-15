El Elche recupera a Ezequiel Ponce tras ingresar 3,64 millones por su salida

El delantero argentino vuelve desde el Houston Dynamo hasta junio de 2027, con dos campañas opcionales, después de protagonizar una peculiar ruta económica entre LaLiga, el AEK Atenas y la MLS

El Elche ha cerrado el regreso de Ezequiel Ponce tres años después de su salida. El delantero de 29 años llega traspasado por el Houston Dynamo y firma hasta junio de 2027, con la posibilidad de ampliar su contrato dos temporadas más si cumple determinados objetivos.

Ponce vuelve a un club que pagó cuatro millones de euros para adquirirlo en 2022 y que posteriormente recuperó 3.640.352 euros mediante su venta al AEK Atenas y un porcentaje del posterior traspaso a Estados Unidos.

Elche y Houston acuerdan el regreso de Ezequiel Ponce

La duración del contrato permite al Elche controlar el riesgo de una operación marcada por el conocimiento mutuo. Ponce queda vinculado inicialmente por una campaña, pero podrá continuar hasta 2029 si alcanza los objetivos deportivos establecidos en el acuerdo.

El argentino conoce el Martínez Valero, el campeonato español y la exigencia que rodea a la entidad. También cuenta con pasaporte español, una circunstancia que facilita su inscripción al no ocupar plaza de extracomunitario en una plantilla profundamente renovada para luchar por la permanencia en Primera división.

Su incorporación añade experiencia a una delantera en la que ya se encuentran Fer Niño y Abiel Osorio. Martín Anselmi suma un atacante con mayor recorrido en la élite, capaz de presionar, disputar balones con los centrales y atacar los espacios cuando el equipo recupera la posesión.

El poco tiempo disponible antes del estreno de Liga complica su presencia inmediata. El Elche visita este lunes al Deportivo en Riazor y Ponce deberá completar los trámites de inscripción, incorporarse al trabajo colectivo y demostrar que se encuentra preparado para entrar en la convocatoria.

Spartak, AEK y Houston dibujan el viaje millonario de Ezequiel Ponce

La primera llegada de Ponce se produjo en enero de 2022. El Elche lo incorporó cedido por el Spartak de Moscú cuando todavía se recuperaba de una rotura de menisco y se reservó una opción para adquirirlo definitivamente al terminar la temporada.

El delantero debutó frente al Rayo Vallecano y necesitó pocos minutos para marcar su primer gol con la camiseta franjiverde. Tras completar aquel periodo de préstamo, el club ejecutó la compra por cuatro millones de euros y le firmó un contrato hasta 2026.

Un año después, con el equipo descendido a Segunda, el AEK de Atenas acordó su traspaso por tres millones. El pago debía realizarse en seis plazos de 500.000 euros, aunque la posterior venta del delantero al Houston Dynamo obligó al conjunto griego a abonar anticipadamente los dos millones que todavía tenía pendientes.

La operación escondía otra cláusula importante. El Elche conservaba el derecho a percibir el 15% de la plusvalía que obtuviera el AEK con una futura venta. Cuando el club ateniense traspasó al jugador a la MLS, esa participación volvió a generar ingresos en el Martínez Valero.

Según reconstruye Alicante Plaza, el Houston pagó realmente 7.269.013 euros, pese a que inicialmente se habló de nueve millones. Descontados los tres millones abonados anteriormente al Elche, el beneficio del AEK fue de 4.269.013 euros.

El 15% correspondiente al conjunto ilicitano ascendió a 640.352 euros. Sumado al traspaso inicial, Ponce dejó un retorno total de 3.640.352 euros. La diferencia nominal respecto a los cuatro millones invertidos para comprarlo fue de solo 359.648 euros, sin contar el nuevo desembolso realizado para recuperarlo.

Esa cantidad tampoco puede interpretarse como una pérdida contable directa. Durante el tiempo que perteneció al Elche, el valor del fichaje fue amortizándose y, cuando salió hacia Atenas, apenas quedaban 478.747 euros pendientes en los libros del club.

Ponce regresa al Martínez Valero tras marcar 20 goles en Houston

La primera etapa de Ezequiel Ponce en el Elche dejó cinco goles en 47 partidos de LaLiga. Su mejor curso no llegó en el Martínez Valero, sino inmediatamente después de su salida. En la temporada 2023/24 firmó 15 tantos ligueros y 16 entre todas las competiciones con el AEK.

Ese rendimiento propició su marcha al Houston Dynamo mediante el traspaso más caro realizado hasta entonces por la franquicia estadounidense. El argentino comenzó con cinco goles en sus primeros diez encuentros de la temporada regular y cerró 2025 con otros diez tantos en 32 apariciones.

Su balance completo en Estados Unidos fue de 20 goles en 70 compromisos oficiales. En la MLS disputó 59 partidos, marcó 15 tantos y repartió tres asistencias. Unas cifras respetables que, sin embargo, esconden un evidente descenso de rendimiento durante la presente campaña.

Ponce no había conseguido marcar en sus 17 apariciones de Liga en 2026. El fichaje supone, por tanto, una apuesta para recuperar a un delantero que conoce el camino hacia el gol, pero que necesita reencontrarse con su mejor versión después de varios meses sin celebrar un tanto.

Martín Anselmi suma su cuarto refuerzo ofensivo junto a Fer Niño, Osorio y Buonanotte

Ponce no es un delantero que necesite participar constantemente en la elaboración. Sus principales virtudes aparecen cuando puede cargar el área, atacar el primer palo o aprovechar espacios a la espalda de la defensa. También aporta intensidad para iniciar la presión y capacidad para fijar a los centrales.

Ese perfil puede complementar a los otros atacantes de Martín Anselmi. Fer Niño ofrece juego de espaldas y presencia aérea, mientras que Abiel Osorio representa una apuesta con margen de crecimiento. Por detrás, Facundo Buonanotte puede encontrar en Ponce un receptor para sus pases entre líneas.

Tres años después, Ponce vuelve al mismo estadio tras recorrer Atenas y Houston, generar más de 10 millones de euros en diferentes operaciones y dejar dinero en las cuentas franjiverdes incluso cuando ya no pertenecía al club. El viaje económico se cierra, de momento, donde comenzó: con el delantero otra vez vestido de franjiverde.