La opción Benzema como agente libre

Karim Benzema queda libre en el mercado tras rescindir de mutuo acuerdo con el Al Hilal apenas seis meses después de su llegada. A sus 38 años, el exmadridista afronta ahora una decisión clave: continuar su carrera o poner punto final a una trayectoria histórica

Karim Benzema vuelve a estar en el mercado. El delantero francés ha puesto punto final a su breve aventura en el Al Hilal después de que ambas partes hayan acordado rescindir su contrato de mutuo acuerdo, apenas seis meses después de su llegada al conjunto saudí. A sus 38 años vuelve a encontrarse ante una de esas decisiones que pueden marcar el tramo final de una carrera legendaria. Benzema queda ahora como agente libre y con varias incógnitas por resolver: continuar jugando o empezar a preparar una retirada que, aunque todavía no está confirmada, ya aparece entre las posibilidades que se manejan.

Su salida del Al Hilal se produce, además, en un contexto muy concreto. El club saudí acaba de incorporar a Ollie Watkins, procedente del Aston Villa, en una operación que se cerró por una cantidad cercana a los 51 millones de libras según los medios británicos. El delantero inglés firmó por tres temporadas y ya está llamado a ocupar un papel protagonista en el ataque del equipo.

Seis meses que llegan a su fin

La etapa de Benzema en el Al Hilal ha sido mucho más corta de lo que podía imaginarse cuando aterrizó en Arabia Saudí. El francés llegó al club a comienzos de 2026 después de abandonar el Al Ittihad, pero apenas medio año después ambas partes han decidido separar sus caminos. En ese periodo, Benzema disputó 16 partidos, marcó diez goles y repartió cinco asistencias, cifras que reflejan que, pese a la brevedad de su estancia, todavía mantenía intacta buena parte de su capacidad ofensiva.

El Al Hilal quiso reconocer precisamente esa aportación en su comunicado oficial. El club destacó su profesionalidad, compromiso y liderazgo durante su paso por el equipo y le deseó suerte en el siguiente capítulo de su carrera.

De Arabia a un futuro todavía por escribir

Ahora Benzema deberá decidir cuál será el siguiente paso. El delantero ya ha dejado un mensaje de despedida en el que habla del final de un capítulo, pero sin anunciar que vaya a colgar las botas. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa aparece la posibilidad de continuar en Arabia Saudí o explorar otros destinos, con la MLS también señalada como una alternativa. Por ahora, no existe una decisión definitiva sobre su futuro.

La retirada, por tanto, está sobre la mesa, pero no es todavía una realidad. Benzema sigue siendo un futbolista libre y podría recibir propuestas para prolongar una carrera que comenzó a escribir su capítulo más brillante en el Real Madrid.

Un legado que deja atrás

Si finalmente decide poner punto final a su trayectoria, Benzema lo hará después de haber construido uno de los historiales más importantes del fútbol francés. Su etapa en el Real Madrid estuvo marcada por cinco Champions League, un Balón de Oro y 354 goles en 648 partidos, además de 25 títulos con el conjunto blanco.

A sus 38 años, el francés afronta ahora una decisión diferente. Ya no se trata de encontrar un club donde demostrar quién es, sino de decidir cuánto tiempo más quiere seguir jugando al fútbol.