El fútbol se rinde ante Messi tras su adiós a Argentina: "Te vamos a amar hasta el final de nuestros días"

El adiós de Leo Messi a la selección argentina ha desatado una ola de homenajes. La Albiceleste, sus compañeros y numerosas figuras del deporte se han rendido al '10', que cierra su etapa internacional tras disputar el Mundial 2026 y dejar una huella imborrable

El fútbol mundial se ha quedado huérfano de uno de sus grandes estrellas. La decisión de Lionel Messi de poner punto final a su trayectoria con la selección argentina ha provocado una gran oleada de mensajes de cariño y reconocimiento hacia el '10', que este lunes confirmó su retirada internacional después de una aventura de dos décadas.

Argentina no tardó en reaccionar. La selección publicó en sus redes sociales un breve, pero contundente mensaje para despedir al que ha sido su gran referente durante los últimos años: "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días".

No hacen falta demasiadas palabras para resumir el vínculo entre Messi y la Albiceleste. El rosarino deja atrás una etapa en la que pasó de convivir con la presión y las críticas a convertirse en el líder de una generación que consiguió devolver a Argentina a lo más alto.

El Mundial de 2026, su último capítulo

La retirada de Messi convierte el Mundial de 2026 en su última competición con Argentina. El atacante disputó el torneo y alcanzó la final, donde la selección albiceleste cayó frente a España.

Precisamente dos días después de aquella derrota, Messi escribió la carta con la que anunció su adiós. Sin embargo, no fue hasta este lunes cuando decidió hacerla pública. El propio jugador explicó que los acontecimientos posteriores relacionados con su padre terminaron de convencerle de que había llegado el momento de cerrar definitivamente esa etapa.

Su esposa, Antonela Roccuzzo, fue una de las primeras personas en reaccionar. "Qué orgullo haber estado al lado tuyo en este camino y verte cumplir todos tus sueños. Te merecías esta historia y mucho más. Te amamos infinito", escribió.

Las muestras de cariño tampoco tardaron en llegar desde dentro del vestuario. Rodrigo de Paul destacó no solo la dimensión futbolística de Messi, sino también su comportamiento con los compañeros y trabajadores de la selección. "Solo gracias, el más grande de toda la historia", señaló el centrocampista, antes de recordar todas las sonrisas que provocó durante su trayectoria. Leandro Paredes fue directo: "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán". También Cristian Romero quiso despedirle con unas palabras de agradecimiento por todo lo que hizo por él y por Argentina. Otros históricos de la Albiceleste, como Ángel Di María y Nicolás Tagliafico, se sumaron al homenaje con un sencillo "Gracias eternas".

El adiós tras una historia imborrable

Desde fuera del fútbol también llegaron mensajes. Franco Colapinto, referente argentino de la Fórmula 1, calificó de privilegiados a quienes pudieron disfrutar durante tantos años del jugador y destacó su capacidad para levantarse una y otra vez. "No hay palabras de agradecimiento que jamás vayan a alcanzar... Somos unos afortunados de haberte tenido y disfrutado durante tanto tiempo. Gracias por haberte levantado una y otra vez y dado todo por hacer feliz a un país entero. Sos el ejemplo de todos".

El portero Gerónimo Rulli puso el foco en una faceta que va más allá del fútbol. Recordó la resiliencia, el trabajo y el compañerismo que Messi transmitió durante su carrera y agradeció haber podido conocer también al hombre que existe detrás del futbolista. "Sos eterno. Pero no solo por lo que nos diste como jugador, sino porque nos mostraste el camino de la resiliencia, del trabajo, del compañerismo, y por sobre todas las cosas del amor por nuestro país. Gracias por haberme dado la posibilidad de conocer a Leo, el ser humano, no el jugador. Te vamos a extrañar mucho". Giuliano Simeone, "Hoy se despide de la Selección el jugador que todos admiramos. Gracias infinitas", y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fueron otros de los nombres que se sumaron a las despedidas.

Messi se marcha de Argentina con una colección de títulos y recuerdos que ya forman parte de la historia del fútbol. Pero, sobre todo, deja una huella que va mucho más allá de los trofeos. El '10' ya no volverá a vestir la camiseta albiceleste en un partido oficial. El fútbol argentino empieza a aprender cómo será vivir sin su capitán.