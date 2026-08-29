Paredes carga contra la sanción por la pelea con Gavi: "Me parece excesiva"

Leandro Paredes no olvida la sanción de diez partidos que recibió tras la tangana de la final del Mundial ante España. El argentino considera el castigo “excesivo” y cuestiona que Gavi recibiera una pena mucho menor pese a que, según su versión, fue quien le golpeó

Más de un mes después de aquella final que terminó con España celebrando su segundo Mundial, la polémica todavía colea. El encuentro ante Argentina no terminó con el pitido final. Tras la celebración del conjunto español se produjo una multitudinaria tangana entre varios jugadores de ambos equipos que terminó con sanciones para futbolistas argentinos y también para Gavi.

Uno de los grandes protagonistas de aquel episodio fue Leandro Paredes, que recibió el castigo más duro. La FIFA le impuso 10 partidos de sanción con la selección argentina, una decisión que el centrocampista considera desproporcionada y que ahora pretende recurrir.

El jugador de Boca Juniors volvió a referirse a lo sucedido después del triunfo de su equipo ante Lanús. Paredes no escondió su malestar con la resolución y puso especialmente el foco en la diferencia entre su castigo y el recibido por Gavi.

Paredes no entiende la diferencia con Gavi

El centrocampista argentino cuestionó que Gavi haya recibido una sanción menor después de lo ocurrido durante la pelea. "Parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho...", explicó Paredes ante los medios.

El futbolista considera que la diferencia entre ambos castigos resulta difícil de entender teniendo en cuenta su versión de los acontecimientos. Para Paredes, los diez encuentros de suspensión son una cifra demasiado elevada y espera que la situación pueda cambiar tras presentar el recurso. "Ahora queda apelar la sanción y ver si pueden reducir la sanción y nada más. Para mí es excesiva, ojalá se pueda reducir", señaló el jugador de Boca.

La intención del centrocampista pasa ahora por agotar las vías disponibles para intentar rebajar una sanción que puede tener consecuencias importantes en su futuro internacional.

Un castigo que llega en un momento delicado

La ausencia de Paredes durante tantos encuentros llega además en una etapa de cambios para la selección argentina. El futbolista, que regresó al fútbol argentino tras su paso por Europa, continúa siendo una pieza fundamental para Boca Juniors y uno de los jugadores con mayor peso dentro del campeonato.

Su influencia en el conjunto xeneize es evidente. Cuando está sobre el césped, Paredes aporta experiencia, calidad y capacidad para controlar el centro del campo. Sin embargo, su situación con la Albiceleste es diferente.

A sus 32 años, el cambio generacional que atraviesa Argentina y la extensa sanción impuesta por la FIFA abren interrogantes sobre su continuidad con la selección. El centrocampista todavía puede tener recorrido con el combinado nacional, pero perderse diez partidos supone un golpe importante justo cuando el equipo afronta una nueva etapa.

Por ahora, Paredes espera que la apelación prospere y que el castigo se reduzca. Mientras tanto, la polémica de aquella final mundialista sigue abierta y el argentino continúa sin entender por qué su sanción terminó siendo tan elevada.