Dembélé se queda en el PSG y firma un nuevo contrato hasta 2030

El Balón de Oro, de 29 años, continuará en París pese al interés de Arabia Saudí y se mantiene como una de las grandes piezas del proyecto de Luis Enrique

Ousmane Dembélé seguirá vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain. El atacante francés, de 29 años, ha alcanzado un acuerdo con el club parisino para prolongar su contrato hasta junio de 2030, poniendo fin a las dudas sobre su futuro.

El vigente Balón de Oro tenía sobre la mesa el interés de Arabia Saudí, pero ha decidido continuar en París. El acuerdo supone un nuevo paso en la consolidación de Dembélé como una de las grandes referencias del proyecto dirigido por Luis Enrique.

Ousmane Dembélé renueva con el PSG hasta 2030

La renovación supone un importante movimiento estratégico para el PSG. El club no solo consigue retener a su principal estrella ofensiva, sino que prolonga su vinculación con el futbolista hasta una fecha que prácticamente garantiza su presencia durante buena parte de la próxima etapa del proyecto.

La información adelantada por Canal+ apuntaba al acuerdo total entre las partes, pudiendo oficializarse el acuerdo en las próximas horas, coincidiendo con el final del mercado de fichajes.

La decisión llega después de meses en los que su futuro había estado bajo los focos. El interés procedente de Arabia Saudí elevaba la presión sobre el PSG, especialmente después de que Dembélé se convirtiera en el jugador más importante de la plantilla tras su extraordinaria temporada donde conquistaron su segunda Champions League consecutiva.

Luis Enrique mantiene a Ousmane Dembélé

La continuidad de Dembélé también supone una excelente noticia para Luis Enrique. El técnico asturiano ha sido una figura fundamental en la transformación del francés, que pasó de ser un extremo extremadamente desequilibrante pero irregular a convertirse en un atacante mucho más decisivo.

La temporada pasada fue la confirmación definitiva. Dembélé terminó con 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos, cifras que ayudaron al PSG a completar una campaña histórica y que terminaron llevándole a conquistar el Balón de Oro.

Su evolución también explica por qué la renovación era prioritaria. En París ha encontrado un contexto en el que su talento individual está integrado dentro de un equipo en el que Luis Enrique ha conseguido potenciar sus virtudes sin convertirle en el único responsable del ataque.

Y el técnico ya ha dejado claro recientemente la importancia que tiene el delantero para su equipo. Ante los rumores sobre un supuesto problema entre ambos, Luis Enrique aseguró que Dembélé es “un jugador esencial” para el PSG y explicó que su gestión física formaba parte de la planificación habitual.

Arabia Saudí intentó sacar a Dembélé de París

El interés saudí no era una simple especulación menor. A comienzos de año, Arabia había colocado a Dembélé entre sus grandes objetivos después de identificarle como uno de los futbolistas de máximo nivel que podían convertirse en nuevos referentes de su campeonato.

El proyecto saudí buscaba nombres de enorme impacto internacional y el francés encajaba perfectamente en ese perfil después de ganar el Balón de Oro. Varios clubes vinculados al PIF estudiaban una ofensiva por el delantero, en una operación que podía alcanzar cifras muy elevadas.

El PSG, sin embargo, siempre intentó mantener una posición de fuerza. Nasser Al-Khelaïfi ya había advertido meses atrás que el club tenía un límite salarial y que no estaba dispuesto a hacer “locuras” para renovar al francés.

El desenlace supone, por tanto, una victoria para el proyecto parisino: Dembélé seguirá en el campeón de Europa pese a la capacidad económica de sus pretendientes.

El PSG conserva a Dembélé después de reforzar su ataque

La renovación adquiere todavía más importancia por los movimientos realizados por el PSG durante este mercado. El club ha incorporado, entre otros, a Ferran Torres, fichado procedente del Barcelona por unos 50 millones de euros y con contrato hasta 2031.

El internacional español llegó para reforzar un frente ofensivo en el que también aparecen jugadores como Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué y Bradley Barcola, que podría salir al Liverpool en las últimas horas de mercado.

Con Dembélé atado hasta 2030, Luis Enrique conserva una de las piezas que mejor representa su idea de fútbol: talento individual, movilidad y capacidad para aparecer en diferentes zonas del ataque. La competencia será enorme, pero el PSG no parece dispuesto a renunciar a su principal referencia.

Dembélé cambia las dudas por un proyecto a largo plazo

La historia del francés en París ha dado un giro extraordinario. Cuando llegó procedente del Barcelona en 2023, todavía existían dudas sobre su capacidad para mantener la regularidad y traducir su talento en números.

Tres años después, esas dudas pertenecen al pasado. Dembélé es el Balón de Oro, una de las grandes estrellas del PSG y ahora también uno de los pilares contractuales de un proyecto que quiere seguir dominando Francia y Europa.

La renovación hasta 2030 cierra así uno de los grandes interrogantes del mercado parisino. Arabia Saudí no se lleva al Balón de Oro y Luis Enrique conserva a su jugador franquicia. El PSG ya ha ganado la primera batalla del nuevo curso: mantener en París al futbolista que terminó convirtiéndose en el rostro de su temporada más exitosa.