Al-Hilal tantea a Dembélé mientras el PSG se juega su renovación

El club saudí abre contactos con el entorno del actual Balón de Oro, cuyo contrato termina en 2028 y sigue sin ampliarse pese a ser pieza central para Luis Enrique en París

Osumane Dembélé celebra un gol con el PSG en el Mundial de Clubes@dembouz

El Mundial ha devuelto a Ousmane Dembélé al centro del mercado. Sus 6 goles y 2 asistencias con Francia han despertado el interés de Al-Hilal, que ya ha realizado las primeras consultas para conocer la disposición del atacante a jugar en Arabia Saudí.

El movimiento se encuentra todavía en una etapa exploratoria. No existen negociaciones con el Paris Saint-Germain ni una oferta formal, pero el contrato del francés termina en junio de 2028 y las conversaciones para ampliarlo no han desembocado por ahora en un nuevo acuerdo.

Al-Hilal pregunta directamente por Ousmane Dembélé

Al-Hilal quiere comprobar si existe alguna posibilidad real antes de dirigirse al PSG. Según publica Sacha Tavolieri, el conjunto saudí ha establecido contactos iniciales con el entorno de Dembélé para conocer sus intenciones y valorar las condiciones personales de una hipotética operación.

La consulta no implica que el vigente Balón de Oro haya aceptado abandonar París. El club saudí tampoco ha iniciado una negociación por el traspaso ni conoce todavía la cantidad que exigiría la entidad francesa por uno de los futbolistas centrales del proyecto de Luis Enrique.

El primer paso consiste en obtener una respuesta del jugador. Solo en caso de encontrar una predisposición favorable a jugar en la liga de Arabia Saudí, tendría sentido que Al-Hilal trasladara su interés a las oficinas del Parque de los Príncipes.

La no renovación de Dembélé con el PSG abre una posible salida

Dembélé firmó con el PSG hasta 2028 cuando llegó procedente del Barcelona. El club lleva meses trabajando para prolongar ese compromiso, aunque los contactos entre la dirección y su agente no han experimentado avances definitivos.

El propio atacante manifestó antes del Mundial que se encontraba feliz en París y que continuaría “al cien por cien” durante la próxima temporada. También reconoció que las conversaciones contractuales correspondían a su representante y a la dirección deportiva.

Por tanto, el interés saudí no coloca automáticamente al PSG ante una venta inmediata. El francés todavía tiene dos años de contrato y Luis Enrique continúa considerándolo una referencia ofensiva. La situación comenzaría a adquirir otra dimensión si la renovación siguiera bloqueada al acercarse el verano de 2027.

En ese escenario, el campeón francés tendría que decidir entre asumir el riesgo de que el jugador entrara en su último año de vínculo o estudiar una salida que protegiera su valor económico. A día de hoy, esa posibilidad pertenece al terreno de las consecuencias futuras y no a una decisión de este verano.

Dembélé respondió con goles después de una campaña irregular

Las lesiones impidieron que el delantero mantuviera una continuidad absoluta durante la temporada, pero sus registros volvieron a ser importantes. Cerró el curso con 20 goles y 11 asistencias en 40 apariciones entre las diferentes competiciones, con papeles destacados en Ligue 1 y Champions League.

El PSG revalidó la Ligue 1 y conquistó por segunda temporada consecutiva la Champions. Dembélé marcó de penalti el empate ante el Arsenal en la final europea antes de que el equipo de Luis Enrique se impusiera en la tanda final.

Su rendimiento aumentó todavía más durante el Mundial. Francia finalizó cuarta, pero el atacante terminó con seis tantos y dos pases de gol en ocho partidos, igualando a Harry Kane como uno de los máximos realizadores del campeonato por detrás de Mbappé, Messi, Bellingham y Haaland.

Ese torneo ha reforzado su cotización y ha recordado que, pese a los problemas físicos, continúa teniendo capacidad para decidir partidos desde distintas posiciones del ataque, pudiendo ejercer tanto en la punta de ataque como por banda derecha e, incluso, izquierda, dada su cualidad ambidiestra.

Al-Hilal prepara otro golpe después de Summerville

El equipo saudí ya ha alcanzado un acuerdo con el West Ham por Crysencio Summerville. La operación puede alcanzar los 60 millones de libras entre la cantidad fija y los variables, aunque todavía permanece pendiente del anuncio definitivo. Todo un golpe en el mercado del club saudí.

Dembélé representaría un movimiento de una dimensión todavía mayor. Al-Hilal incorporaría al Balón de Oro de 2025, campeón de las dos últimas Champions y uno de los atacantes más reconocidos del fútbol europeo.

El principal obstáculo no sería únicamente convencer al PSG, sino conseguir que el jugador abandone un contexto en el que ha recuperado su mejor nivel, dispone de la confianza de Luis Enrique y compite cada temporada por los grandes títulos.

Por ahora, Arabia ha llamado a su puerta y espera una respuesta. El PSG conserva el control contractual, pero sabe que la ausencia de una renovación dejará espacio para nuevas aproximaciones. Al-Hilal ha realizado la primera; difícilmente será la última si el acuerdo continúa sin cerrarse.