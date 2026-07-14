Bradley Barcola afronta las semifinales ante España con el Liverpool pendiente de su futuro en el PSG

El extremo francés, que disputa con la Selección francesa las semifinales del Mundial 2026, puede replantearse su continuidad en París si Diomande o Akliouche refuerzan al equipo de Luis Enrique, mientras Andoni Iraola busca velocidad para reconstruir el ataque del Liverpool

Bradley Barcola llega a la semifinal ante España mientras Liverpool sigue pendiente de su situación en el PSGIMAGO

Bradley Barcola llega a la semifinal del Mundial 2026 ante España con un segundo partido abierto fuera del césped. Francia busca este martes en el Estadio Dallas su tercera final consecutiva y el atacante del PSG compite con Désiré Doué por completar el frente ofensivo de Didier Deschamps.

Al mismo tiempo, el Liverpool mantiene al francés entre sus grandes objetivos. Su posible salida dependerá de los movimientos del conjunto parisino por Yan Diomande y Maghnes Akliouche, además de una propuesta económica capaz de convencer al campeón de la Champions League.

Liverpool espera que Diomande y Akliouche abran la puerta de Barcola

La situación de Bradley Barcola continúa “absolutamente abierta”. Fabrizio Romano sostiene que el delantero está entre las prioridades del Liverpool, que sigue sus pasos desde el verano de 2025 y podría acelerar si el PSG incorpora tanto a Diomande como a Akliouche. Para que la operación avance también sería necesaria una oferta importante.

El movimiento tendría una lógica directa. El PSG pretende renovar su frente ofensivo con dos futbolistas jóvenes, desequilibrantes y capaces de ocupar posiciones cercanas a las de Barcola. Diomande está entre los grandes objetivos parisinos, mientras que el club también trabaja para llevarse a Akliouche desde el Mónaco.

La llegada de ambos multiplicaría la competencia en una plantilla que ya cuenta con Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y varias alternativas para las bandas. No supondría automáticamente la venta del internacional francés, pero sí podría cambiar su percepción sobre los minutos que tendrá durante la próxima temporada.

Barcola mantiene contrato con el PSG hasta junio de 2028. Las conversaciones para ampliar ese vínculo llevan meses sin grandes avances, por lo que el club francés conserva fuerza negociadora, aunque también deberá decidir si mejora las condiciones del jugador o escucha una propuesta de primer nivel.

Andoni Iraola pide fichajes y el Liverpool busca velocidad para sustituir a Salah

El interés del Liverpool no aparece aislado. Andoni Iraola ha comenzado su etapa en Anfield reclamando más refuerzos después de las incorporaciones de Jeremy Jacquet y Víctor Muñoz. El técnico vasco reconoció que la plantilla todavía necesita jugadores antes de comenzar una temporada marcada por la salida de Mohamed Salah y por la obligación de reconstruir el ataque.

Barcola encaja en varias de las necesidades del nuevo entrenador. Tiene velocidad para atacar espacios, puede aparecer desde los dos costados y posee experiencia en partidos de máxima exigencia con el PSG y Francia. Su capacidad para correr después de una recuperación también se adapta al estilo vertical, agresivo y de presión alta que Iraola desarrolló durante su etapa en el Bournemouth.

El inconveniente está en el precio y en los tiempos. El Liverpool depende de que el PSG abra realmente la puerta, algo que probablemente no sucederá hasta que se resuelvan las operaciones de Diomande y Akliouche. Esperar demasiado podría dejar al club inglés sin margen para acudir a otras opciones antes de comenzar la pretemporada completa.

Una de esas alternativas es Yankuba Minteh. El atacante del Brighton aparece como un objetivo más accesible, aunque las informaciones procedentes de Inglaterra sitúan su valoración entre 70 y 80 millones de libras. Su experiencia en la Premier League reduciría el periodo de adaptación, pero Barcola continúa siendo el nombre con mayor techo deportivo de la lista.

España pone a prueba a Barcola en el mayor escaparate del Mundial 2026

Antes de decidir su futuro, Barcola afronta uno de los encuentros más importantes de su carrera. España y Francia disputan en el Estadio Dallas una semifinal que enfrenta el control de la pelota del equipo de Luis de la Fuente con la velocidad de los atacantes dirigidos por Didier Deschamps.

La Selección española pretende reducir las transiciones de Kylian Mbappé, Michael Olise, Dembélé, Doué y el propio Barcola mediante posesiones largas y una presión inmediata tras pérdida. Francia, por el contrario, intentará encontrar espacios a la espalda de una defensa que solo ha encajado un gol durante el torneo.

Barcola no tiene garantizada la titularidad, pero se ha convertido en una pieza de enorme valor dentro de la rotación francesa. Ha marcado dos goles en este Mundial y ofrece a Deschamps una variante especialmente peligrosa cuando el encuentro se rompe o el rival adelanta metros.

El PSG controla el efecto dominó que puede llevar a Barcola a Anfield

El futuro del extremo depende ahora de tres movimientos conectados. El primero es la llegada de Diomande. El segundo, el fichaje de Akliouche. El tercero sería una gran oferta del Liverpool una vez finalizada la participación de Francia en el Mundial.

Hasta que esas condiciones coincidan, Barcola seguirá siendo jugador del PSG y una de las principales alternativas de Deschamps. Tampoco existe, por el momento, una propuesta oficial conocida que permita hablar de una negociación avanzada.

El escenario, sin embargo, ha cambiado. El Liverpool necesita reconstruir su ataque, Iraola reclama más jugadores y el PSG pretende reunir todavía más talento joven en sus bandas. Barcola entra en la semifinal contra España sin saber si su próximo gran partido en Europa volverá a disputarlo en París o si Anfield terminará convirtiéndose en el siguiente paso de su carrera.