Mbappé contra el muro español: así lo ve la inteligencia artificial.

España y Francia llegan a la semifinal del Mundial con dos caminos muy distintos hacia el éxito. Un análisis elaborado por inteligencia artificial revela qué jugadores están marcando la diferencia en ambas selecciones y destaca el contraste entre la solidez defensiva de la Roja y el poder ofensivo liderado por Kylian Mbappé

España y Francia se juegan un puesto en la final del Mundial en un duelo que enfrentará a dos de las selecciones más potentes del torneo. Más allá de las sensaciones que han dejado ambos equipos sobre el césped anteriormente, la inteligencia artificial también ha querido aportar su visión sobre cómo llegan los dos semifinalistas y qué futbolistas están siendo realmente decisivos en su rendimiento.

Un análisis elaborado por Olocip by Plexus Sport utiliza modelos de inteligencia artificial para medir el impacto real de cada acción que hacen los jugadores durante el campeonato. A diferencia de las estadísticas convencionales, que cuentan pases, disparos o recuperaciones, este sistema evalúa cuánto contribuye cada intervención a aumentar las opciones de marcar un gol o reducir las posibilidades de encajarlo.

Los resultados dejan una conclusión clara: España y Francia presentan una en construcción del juego muy igual, pero cada una ha encontrado el éxito siguiendo caminos muy diferentes.

España ha construido su fortaleza desde atrás

La selección de Luis de la Fuente destaca, según el estudio, por su defensa. La solidez mostrada durante el Mundial no solo se refleja en los resultados, sino también en los datos que da el modelo de inteligencia artificial.

España apenas ha concedido ocasiones claras a sus rivales y esa consistencia es por Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

Los dos centrales aparecen como los futbolistas españoles que más valor han generado durante el torneo gracias a su capacidad para defender, recuperar balones y facilitar la salida de juego del equipo. En el caso de Laporte, además, el análisis le sitúa como el central con mejor rendimiento del Mundial, un reconocimiento que pone en valor su influencia más allá de las estadísticas tradicionales.

Cubarsí, por su parte, confirma con estos datos el gran campeonato que está completando. Su capacidad para corregir situaciones defensivas le convierten en una de las piezas clave del esquema de Luis de la Fuente.

Francia encuentra su mayor amenaza en Mbappé

Si España sobresale por su juego defensivo, Francia lo hace por su poder ofensivo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps lidera en ataque y gran parte de esa superioridad tiene un protagonista: Kylian Mbappé.

Según el modelo desarrollado por Olocip, el delantero francés es el jugador que más valor ha generado en todo el Mundial. Su influencia supera incluso la de otras grandes estrellas del torneo como Erling Haaland o Lionel Messi.

Destaca su capacidad para protagonizar acciones que aumentan considerablemente las probabilidades de gol, convirtiéndolo en el futbolista más determinante de la competición hasta el momento.

Ese rendimiento explica por qué Francia se presenta como uno de los ataques más peligrosos del campeonato Dos estilos distintos para un mismo objetivo.

Uno de los aspectos más interesantes del análisis es que revela cómo ambos equipos han llegado a las semifinales siguiendo caminos diferentes.

Mientras España su éxito está en el orden, la seguridad defensiva y el control de los partidos, Francia ha construido buena parte de sus victorias gracias a la capacidad de sus jugadores para generar peligro en los metros finales.

Sin embargo, los datos también muestran que ambos conjuntos presentan cifras muy similares en la fase de elaboración del juego. La principal diferencia aparece cuando el balón se acerca a las áreas, donde cada selección explota mejor sus propias virtudes.

El duelo también se decidirá en los detalles

Además del análisis colectivo, el estudio compara el rendimiento de los principales futbolistas de ambas selecciones posición por posición para determinar qué jugadores están aportando un mayor valor a sus respectivos equipos.

Aunque los números ayudan a comprender mejor el comportamiento de España y Francia durante el torneo, el informe recuerda que la inteligencia artificial no pretende predecir el resultado, sino ofrecer una forma diferente de interpretar el rendimiento de los jugadores a partir de la calidad de sus acciones.

La semifinal, por tanto, enfrentará dos modelos muy distintos. Por un lado, una España que ha encontrado en la fortaleza defensiva su mejor argumento para seguir avanzando. Por el otro, una Francia que confía en el talento de Mbappé y en su enorme potencial ofensivo para regresar a una nueva final mundialista.