La estadística que asusta a España antes de enfrentarse a Francia

España afronta ante Francia una de las semifinales más exigentes de su historia. Además del potencial que tiene el conjunto de Didier Deschamps, la 'Roja' tendrá que desafiar una estadística: muy pocas selecciones han logrado eliminar a los franceses en un Mundial

España, solo un paso, solo un pasito más y llegamos a la gran final del Mundial 2026... una historia que lleva sin repetirse desde aquel Mundial de Sudáfrica en 2010. Pero claro, antes de soñar con la segunda estrella, tenemos que superar a Francia, el obstáculo grande. Una selección francesa que, además de reunir una de las plantillas más completas del torneo, presume de un historial casi imbatible en las eliminatorias mundialistas.

El equipo de Luis de la Fuente afronta una semifinal de máxima exigencia, no solo por el nivel futbolístico de su rival, sino también por una estadística que demuestra lo difícil que resulta dejar fuera del campeonato a los 'Bleus' cuando llega el momento decisivo.

Un rival que casi nunca cae en las eliminatorias

Desde finales de los años 50, muy pocos equipos han sido capaces de eliminar al combinado francés en un partido a vida o muerte. Cuando el Mundial entra en su fase decisiva del torneo es cuando Francia es imparable.

En las últimas décadas hay un dato que refleja la fortaleza competitiva del conjunto galo. Desde el Mundial de España 1982, Francia ha disputado más de una veintena de encuentros de eliminación directa y únicamente una selección ha conseguido acabar con su camino hacia el título: Alemania.

Tras un espectacular 3-3, Alemania terminó imponiéndose en la tanda de penaltis para alcanzar la final. Cuatro años después, el destino volvió a cruzar a ambas selecciones en las semifinales del Mundial de México 1986. En aquella ocasión, los alemanes volvieron a ganar el encuentro con un triunfo por 2-0. Hubo que esperar casi tres décadas para volver a ver a Francia caer en un cruce mundialista. Ocurrió en Brasil 2014, cuando un gol de Mats Hummels dio la victoria a Alemania en los cuartos de final.

Desde entonces, nadie ha conseguido eliminar a los franceses.

Si se amplía la mirada a toda la historia de los Mundiales, Francia únicamente ha sido eliminada en seis ocasiones antes de disputar la final.

Las tres primeras llegaron en los torneos de 1934, 1938 y 1958, cuando cayó frente a Austria, Italia y Brasil, respectivamente. Después llegaron las dos derrotas ante Alemania.

Además, salvo Austria en 1934, todas las selecciones que dejaron fuera a Francia acabaron disputando la final de aquel Mundial. Italia y Brasil terminaron levantando el título, mientras que Alemania fue campeona en 2014 y finalista en las ediciones de 1982 y 1986.

España quiere romper la barrera

España tendrá que derribar una barrera que lleva décadas resistiendo a las mejores selecciones del mundo. Si consigue superar a Francia, no solo regresará a una final mundialista dieciséis años después. También pondrá fin a una de las rachas más impresionantes de la historia de los Mundiales, demostrando que esta generación está preparada para escribir su propio capítulo.