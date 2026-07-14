Inglaterra explota con la última designación de la FIFA para enfrentarse a Argentina

El organismo que preside Infantino ha elegido al colegiado estadounidense Ismael Elfath, que ha pitado a Messi en cuatro ocasiones en la MLS. En la fase de grupos arbitró el Uruguay - España en el que fue muy permisivo con las acciones agresivas y que terminó con la expulsión de Canobbio

Todo lo que rodea a Argentina en este Mundial está bajo sospecha, fundamentada o no, la sombra de las 'trampas' en torno a la selección albiceleste, vigente campeona, seguirán apareciendo en cada una de las decisiones de la FIFA. La última elección de la FIFA ha sido el árbitro para la semifinal que se disputará el próximo miércoles entre Inglaterra y Argentina.

La FIFA ha elegido al colegiado estadounidense de 44 años Ismael Elfath. La designación del árbitro Ismael Elfath para el duelo entre Inglaterra y Argentina ha encendido a la afición inglesa después de que el diario 'Daily Mail' publicase un mensaje en X (antes Twitter) en el que afirmaba "Lionel Messi obtiene a su árbitro favorito para la semifinal de la Copa Mundial entre Inglaterra y Argentina".

El colegiado Ismael Elfath enciende la polémica antes del Inglaterra - Argentina

Ismael Elfath es un viejo conocido del '10' de Argentina, Lionel Messi. El colegiado estadounidense ha arbitrado a Messi hasta en cuatro ocasiones en la MLS y en todas ellas el argentino ha salido victorioso con cuatro triunfos en la liga de Estados Unidos. Este hecho ha provocado que en Inglaterra, que ya andaban un tanto con la mosca detrás de la oreja, se hayan levantado ciertas suspicacias porque se entiende que esta elección favorece claramente a Argentina.

Ismael Elfath, protagonista de un partido de España en la fase de grupos

Ismael Elfath fue el colegiado designado por la FIFA para el encuentro de la tercera jornada de la fase de grupos entre Uruguay y España. El árbitro estadounidense se caracterizó en este encuentro por ser sumamente permisivo con el juego duro de Uruguay. Ismael Elfath fue permitiendo que el listón de Uruguay fuese subiendo y pese a que los charrúas intentaron por todos los medios provocar a los jugadores españoles, los de Luis de la Fuente no entraron en su juego. La Roja tenía el billete para dieciseisavos de final y lo que menos le interesaba era una expulsión innecesaria.

Tal fue la agresividad de Uruguay, que Ismael Elfath se vio obligado a expulsar a Canobbio por una dura entrada sobre Cubarsí. Además, ese encuentro entre Uruguay y España tuvo graves consecuencias para Nico Williams, que vio como una entrada a destiempo de un jugador charrúa le lesionó durante dos partidos de la Roja. Nico Williams se pudo recuperar por fortuna y volvió a tener minutos en el duelo de cuartos de final ante Bélgica. Ismael Elfath también arbitró el encuentro de octavos de final entre Brasil y Noruega que terminó con triunfo para los de Haaland por 1-2.

Ismael Elfath en el partido entre Brasil y Noruega

Por lo tanto, esta elección de Ismael Elfath como colegiado del encuentro entre Inglaterra y Argentina ha generado muchas dudas por lo que se vio en la fase de grupos en el duelo entre Uruguay y España, por haber arbitrado ya en varias ocasiones a Messi y por último porque se espera mucha tensión entre la albiceleste y los Three Lions por una rivalidad que va más allá del fútbol y tiene tintes bélicos.