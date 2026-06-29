Diomande toma una decisión y acerca su fichaje por 130 millones de euros

El extremo marfileño del RB Leipzig, una de las sensaciones del Mundial y pretendido desde el inicio de mercado por el Liverpool de Andoni Iraola, prefiere el proyecto de Luis Enrique con el PSG y su futuro va tomando forma

Yan Diomande se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado europeoIMAGO

Yan Diomande se ha convertido en uno de los grandes nombres del mercado europeo. El extremo marfileño del RB Leipzig, señalado durante semanas como objetivo prioritario del Liverpool de Andoni Iraola, habría decidido dar prioridad al PSG de Luis Enrique si abandona la Bundesliga este verano.

El movimiento cambia el escenario. El club inglés veía en el atacante de 19 años un heredero natural para Mohamed Salah, mientras que el campeón francés gana fuerza en una operación que Leipzig no piensa facilitar y que puede moverse en cifras cercanas a los 130 millones de euros.

Diomande elige al PSG y golpea el plan del Liverpool

El Liverpool había tomado la delantera en la carrera por Yan Diomande. El club de Anfield llevaba semanas trabajando su fichaje, con una oferta inicial de enorme calibre y con la idea de convertir al marfileño en una pieza de futuro para reconstruir su ataque.

La apuesta tenía lógica. Diomande mezcla velocidad, desborde, gol y margen de crecimiento. A sus 19 años, ha pasado en pocos meses de promesa de la Bundesliga a objetivo de los grandes clubes europeos. Su temporada en el RB Leipzig y su impacto con Costa de Marfil en el Mundial 2026 han disparado definitivamente su cotización.

Pero el deseo del jugador puede pesar más que la insistencia inglesa. Según la información ofrecida por The Athletic, Diomande prefiere el Paris Saint-Germain como próximo destino si finalmente sale del Leipzig. La elección no cierra la operación, pero sí altera la negociación.

Luis Enrique y el proyecto del PSG seducen al marfileño

El atractivo del PSG no se reduce al dinero. Diomande ve en París un entorno competitivo, una plantilla preparada para pelear por todos los títulos y un entrenador que puede favorecer su evolución.

Luis Enrique es uno de los argumentos fuertes. El técnico español ha construido un equipo dinámico, agresivo y con mucho peso de los extremos, un contexto que encaja con las virtudes del jugador del Leipzig. Para un atacante joven, entrar en un proyecto con esa estructura puede ser tan importante como el salario o el escaparate.

El PSG también le ofrece algo que el Liverpool no podía garantizar del mismo modo en este momento: continuidad en una idea ya consolidada y una plataforma inmediata para competir por Champions, ligas y premios individuales.

El Leipzig no baja el precio y controla la operación

La voluntad del jugador no significa que el fichaje esté hecho. El RB Leipzig mantiene el control de la operación y no tiene ninguna necesidad de vender barato. Diomande tiene contrato hasta 2030, una posición contractual que permite al club alemán apretar hasta el final.

El Liverpool ya había puesto sobre la mesa una propuesta muy elevada, pero Leipzig no se movió de su postura. La sensación en Alemania es clara: si Diomande sale este verano, será por una cifra de mercado premium, no por una operación de oportunidad.

El precio que se maneja ronda los 130 millones de euros. Es una cantidad enorme para un futbolista de 19 años, pero el contexto ayuda a entenderla. Diomande no es solo una promesa; ya ha producido en la Bundesliga, tiene impacto internacional y aparece en la agenda de clubes capaces de romper el mercado.

Una temporada que explica la pelea por Diomande

El crecimiento de Diomande no se entiende sin sus números. En su primera temporada liguera con el RB Leipzig, el extremo firmó 12 goles y 8 asistencias en la Bundesliga. Sumando todas las competiciones, su producción se mueve alrededor de los 13 tantos y 10 pases de gol.

Para un jugador de 19 años, el dato es demoledor. No hablamos de un extremo que solo rompe partidos con espacios. Hablamos de un atacante que ya ha aprendido a decidir, a castigar defensas cerradas y a sostener responsabilidad ofensiva en un club de exigencia alta.

El Mundial 2026 ha terminado de agrandar el escaparate. Costa de Marfil sigue viva y Diomande ha reforzado la sensación de que está preparado para un salto mayor. Cada actuación internacional añade presión a Leipzig y urgencia a sus pretendientes.

El PSG tiene ventaja, pero aún falta el acuerdo más difícil

La elección de Diomande mueve el tablero, aunque no resuelve la operación. El PSG tiene ahora un argumento decisivo: la voluntad del jugador. En un mercado de estas cifras, ese detalle puede cambiar el ritmo de las conversaciones.

Aun así, falta lo más complejo. En Leipzig deben aceptar vender, el precio tiene que ajustarse y el PSG deberá ordenar sus propias salidas si quiere encajar una inversión de este tamaño sin comprometer su equilibrio de plantilla.

Para el Liverpool, el golpe es doble. Pierde terreno por un objetivo estratégico y se ve obligado a reactivar alternativas en ataque. Para el PSG, en cambio, la oportunidad es enorme: incorporar a uno de los extremos jóvenes más deseados de Europa antes de que su valor suba todavía más.