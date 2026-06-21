Diomande es la prioridad de Iraola y el Liverpool prepara una nueva oferta millonaria

Andoni Iraola quiere a Yan Diomande para la reconstrucción del Liverpool y el club inglés sube hasta los 100 millones de euros la oferta por su fichaje, con el marfileño en el punto de mira gracias a sus grandes actuaciones en el Mundial 2026

El Liverpool no está perdiendo el tiempo en este mercado de fichajes, especialmente si tiene la oportunidad de aprovechar el Mundial 2026 para poner sus miras en algún jugador revelación. De hecho, ese es el próximo objetivo de Andoni Iraola, quién ya está diseñando una planificación muy completa para que el club inglés vuelva a pelear por títulos. Ahora lanza un nuevo pulso por el fichaje de Yan Diomande, internacional con Costa de Marfil.

La joven promesa marfileña ha hecho una gran temporada con el RB Leipzig que le ha colocado como un atractivo en el mercado internacional, con varios grandes clubes interesados por su fichaje. Pero es el Liverpool el que más empeño está poniendo, con una nueva oferta sobre la mesa mucho más potente después de que el club alemán rechazase sus 90 millones.

El Liverpool hace una nueva oferta por Yan Diomande tras el rechazo del Leipzig

El nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ha marcado unos nombres clave para incorporar en este mercado de fichajes y el club inglés está siguiendo todas sus recomendaciones, interesado especialmente en el fichaje de Yan Diomande. El delantero de tan sólo 19 años ha dado una explosión en la Bundesliga, anotando 12 goles y repartiendo 9 asistencias en los 33 partidos que ha jugado con el Leipzig.

Por ello, Iraola insiste en su fichaje y el Liverpool hace una nueva oferta por el jugador, que esta vez asciende a los 100 millones, después de que el equipo alemán rechazase su anterior oferta, por la que ponían 90 millones, tal y como avanza Fabrizio Romano. Un precio que cada vez va a ir en aumento, especialmente tras el gran Mundial que está haciendo con Costa de Marfil.

El Liverpool frena los planes del PSG y lanza su apuesta por Diomande

El problema para Iraola es que no está solo en la pelea por Diomande, que se ha convertido en una de las grandes joyas del fútbol internacional. Tanto es así que el PSG, actual campeón de Champions, también sigue sus pasos y pelea por su fichaje. Sin embargo, el Leipzig no quiere venderlo, o no sin sacar un alto beneficio económico, y el Liverpool apura para ir primero en esta carrera.

Diomande dispara la atención de los grandes clubes gracias a su Mundial con Costa de Marfil

El Liverpool debe aprovechar antes de que le salgan más pretendientes al joven jugador de Costa de Marfil, que ya se ha convertido en uno de los nombres más destacados de su selección. Especialmente tras su partido contra Alemania, en el que generó muchas jugadas de peligro, aunque se les escapara la victoria en los últimos minutos.