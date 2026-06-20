Iraola vuelve a mirar a La Liga y pone el foco en el Rayo Vallecano para reforzar al Liverpool

Andoni Iraola ya está diseñando la planificación del Liverpool para la próxima temporada y tras el éxito en el fichaje de Víctor Muñoz, ahora pone sus ojos en el Rayo Vallecano debido al interés en incorporar a Andrei Ratiu a sus filas

Todos los ojos del fútbol apuntan al Mundial 2026, pero no hay que dejar de lado el mercado de fichajes, con movimientos muy interesantes a nivel internacional. Uno de los más destacados ha sido el fichaje de Andoni Iraola como nuevo entrenador del Liverpool, que se está fijando mucho en jugadores de La Liga para reforzar a su equipo en La Premier.

El primer gran movimiento ha sido la incorporación de Víctor Muñoz a sus filas, una de las novedades más destacas de la Selección Española, quitándole a Osasuna una de sus piezas más prometedoras, pero tiene muchos más jugadores en mente. Entre ellos el defensa del Rayo Vallecano, Andrei Ratiu, el que es su próximo objetivo para reforzar la defensa del Liverpool.

Iraola quiere fichar a Andrei Ratiu para mejorar la defensa del Liverpool

El técnico español vuelve a poner sus ojos en La Liga y esta vez apunta al Rayo Vallecano, con Andrei Ratiu en su agenda como otro fichaje importante para la reestructuración del Liverpool. El club de Anfield ha pasado de ser campeón de la Premier hasta la quinta plaza, por lo que los 'Reds' han apostado por Iraola para volver a pelear por títulos.

Una vez confirmado el fichaje de Víctor Muñoz, uno de los jóvenes más destacados de La Liga, ahora va a por Andrei Ratiu, quién ha sido un defensa de garantías para el Rayo Vallecano esta temporada. De hecho, el Liverpool ya ha mantenido conversaciones con el jugador rumano para decidir los términos de su fichaje.

El lateral derecho tiene contrato vigente con el club de Vallecas hasta 2030, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Sin embargo, la operación se puede resolver por un precio menor, con la expectativa de que ambos clubes lleguen a un acuerdo. De hecho, el precio de mercado del internacional rumano es de 18 millones de euros. El problema para Iraola está en el que el Barça también se está interesando por su fichaje.

El FC Barcelona se interpone en los planes del Liverpool con Andrei Ratiu

Andoni Iraola no es el único que ha puesto sus ojos en el lateral rumano. El Barça también sigue de cerca al jugador, interesados en incorporarle al club. Por ello, la puja por el jugador puede subir más su precio. De hecho, no es la primera ventaja de fichajes en la que los culés se interesan por el internacional rumano, al que llevan observando varias temporadas. Sin embargo, el Liverpool ya ha tenido los primeros contactos con el jugador y el equipo catalán aún no.