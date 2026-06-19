Calendario oficial de la Premier League 2026/2027: Xabi Alonso y Andoni Iraola se estrenan a domicilio

La Premier League 2026/2027 ya tiene calendario: una temporada marcada por debuts de alto nivel, el adiós a Guardiola y un arranque de alto voltaje con el campeón defendiendo título y los grandes estrenando proyecto, con Xabi Alonso y Andoni Iraola a los mandos de Chelsea y Liverpool respectivamente

La Premier League ha hecho oficial el calendario de la próxima temporada 2026/2027. La campaña en Inglaterrá dará comienzo el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, que contará con grandes alicientes, como el estreno de Xabi Alonso en el Chelsea, Andoni Iraola en el Liverpool y los posibles debuts de Enzo Maresca con el Manchester City y Álvaro Arbeloa con el Fulham, a falta de que se confimen los últimos rumores.

Además, la siguiente temporada en la Premier League será la primera sin Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City diez años después. Los 'citizens' se estrenarán en el Etihad Stadium ante el Bournemouth, a la espera del técnico que vaya a dirigir al cuadro local en este caso. Por otro lado, la liga de Inglaterra tendrá su clásico Boxing Day el sábado 26 de diciembre, con partidos como el Crystal Palace - Arsenal.

Estreno de alto voltaje en la Premier League con una primera jornada apasionante

En cuanto a los partidos de la primera jornada, el Arsenal de Mikel Arteta se estrenará contra el Coventry City, que ha sido uno de los equipos que ha ascendido a la Premier League. Los 'gunner' defenderán título tras ganar el mismo al finalizar la campaña anterior en la primera plaza con 85 puntos, siete más que el Manchester City. Por otro lado, el Aston Villa de Unai Emery visitará al Brighton, en un domingo 23 de agosto de grandes partidos.

Ese mismo día, Andoni Iraola debutará oficialmente como entrenador del Liverpool frente al Newcastle en St James Park. El equipo 'red', que recientemente fichó a Víctor Muñoz, que lo tenía casi hecho con 'Las Águilas', se medirá al conjunto de Eddie Howe, en uno de los mejores encuentros de la primera jornada en la Premier League, dónde tendrá lugar también el estreno de Xabi Alonso con el Chelsea, que será ante el Fulham.

El gran derbi de Inglaterra ya tiene fecha con Arsenal y Chelsea en el foco

Una de las fechas más señalada en el calendario de la Premier League es el gran derbi de Inglaterra, que enfrenta a Arsenal y Chelsea. Mikel Arteta y Xabi Alonso se verán las caras el próximo cinco de septiembre en el Emirates Stadium, en un encuentro que medirá las fuerzas y que será el primer partido importante para ambos clubes en la temporada, a falta de conocer oficialmente el horarios del resto de competiciones.

En septiembre tendrá lugar un encuentro especial para Andoni Iraola, ya que volverá a Bournemouth después de confirmarse su fichaje por el Liverpool, que viene de anunciar a Víctor Muñoz. Por su parte, Enzo Maresca, de hacerse oficial su llegada al Manchester City, volvería Stamford Bridge el 24 de abril, esperando a la segunda vuelta para que tenga lugar uno de los partidos más atractivos de la temporada en la Premier League.

La novedad del Boxing Day y los rivales de los equipos que han ascendido a la Premier League

Además, la Premier League recupera el Boxing Day, ya que el año pasado no se celebró. La liga de Inglaterra vuelve con una tradición que ha tenido lugar a finales del mes de diciembre, siendo esta temporada el 26 de diciembre, con un carrusel de partidos en el que destaca especialmente el encuentro en St James Park entre el Newcastle y el Manchestet City.

Por lo demás, los tres equipos que han ascendido a la Premier League también conocen sus primeros rivales. El Coventry City no lo tendrá nada fácil visitando al Arsenal en el duelo inaugural de la temporada en Inglaterra. El Ipswich Town visitará al Sunderland y el Hull City recibirá en su estadio del Manchester United, que preparan fichajes en este verano y fortalecer la plantilla.

Jornada 1 de la Premier League 2026-2027

Viernes 21 de agosto:Arsenal - Coventry City (21:00 horas)

Sábado 22 de agosto:Hull City - Manchester United (13:30 horas)Everton - Crystal Palace (16:00 horas)Ipswich Town - Sunderland (16:00 horas)Nottingham Forest - Leeds United (16:00 horas)Brentford - Tottenham (18:30 horas)

Domingo 23 de agosto:Brighton & Hove Albion - Aston Villa (15:00 horas)Manchester City - Bournemouth (15:00 horas)Newcastle United - Liverpool (17:30 horas)

Lunes 24 de agosto:Fulham - Chelsea (21:00 horas)