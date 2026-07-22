El nuevo sueldo de Nianzou en el Lille y la enorme diferencia con el que cobraba en el Sevilla

El central francés ha tenido que reducir su salario de forma drástica (hasta un 85% menos) para firmar por el conjunto francés, lo que muestra a las claras que su ficha en Nervión, donde le pidieron sin éxito que se la rebajara, era desproporcional con respecto a su rendimiento

Tanguy Nianzou ya es historia en el Sevilla FC. En la que será una de las operaciones más celebradas del verano en Nervión, José Ignacio Navarro ha conseguido dar salida al central francés, protagonista de uno de los fichajes más ruinosos en la historia de la entidad, y provocar un importante ahorro para abrir algo de margen en el estrecho margen salarial con el que se maneja.

Un cambio de estrategia crucial

El pasado verano, con Antonio Cordón al frente de la dirección deportiva, la táctica fue otra, proponiéndole que rebajase su salario para ayudar con las inscripciones, a cambio de alargar un contrato que acababa en 2027. Fue lo que hicieron Djibirl Sow y Marcao, otro que no cuenta y que ahora tiene dos años más de vinculación en lugar de uno.

Pero la decisión de Nianzou de aferrarse a lo firmado y no perdonar ni un euro resultó beneficiosa a la postre, pues ha propiciado de algún modo que en este mercado haya cambiado de actitud. Haber pasado un curso más en el conjunto sevillista sin rascar bola habría reducido notablemente sus opciones de reengancharse a la elite como agente libre y ha optado por facilitar su salida, esta vez sí perdonando dinero, al renunciar al 70% de su salario.

De 9 a 1,4 millones de euros por año

En concreto, el sueldo del defensor galo en el club nervionense rondaba los 9 millones de euros brutos por temporada (a lo que había que sumarle una amortización anual de su fichaje por valor de otros 3,2 millones). Pero a sus 24 años, su caché es otro muy diferente al que supuestamente tenía cuando en 2019 Monchi apostó tan fuerte por él. Así, la ficha que percibirá en su nuevo equipo es enormemente inferior, mostrando a las claras que el Sevilla FC le ha pagado muy encima de lo que habría ganado en cualquier otro club.

Según el diario L'Equipe, el Lille le abonará 1,4 millones por campaña (un 85% menos), después de haber firmado hasta 2028 con un tercer año opcional. Nada que ver con el brutal contrato que firmó en su día en el Sánchez-Pizjuán, de donde ha salido por la puerta de atrás después de haber jugado solo 62 partidos como sevillista en cuatro años (12 de ellos la última temporada, en la que no contó para Luis García Plaza en el tramo final).

El factor médico, clave en la decisión de Nianzou

Además de sus continuas pifias, expulsiones y penaltis cometidos, Nianzou ha sido víctima de continuas lesiones que llevaron al conjunto francés a someterle a un minucioso examen médico antes de anunciar su contratación. Pero según el mismo medio, ha sido precisamente la reputación del cuerpo médico del Lille uno de los principales motivos que han convencido al central a dar este paso, pues considera que puede ser el lugar ideal para tratarse de su recurrentes problemas físicos y olvidarse al fin de ellos.

Dudas con un jugador sin apenas experiencia en Francia

En su país, en cualquier caso, recelan del rendimiento que pueda ofrecer un futbolista que apenas ha disputado 90 choques en los seis últimos años, casi desde que se convirtió en profesional. Antes de recalar en Nervión solo había jugado 28 partidos con el Bayern Múnich en dos temporadas, por lo que su experiencia en Francia se limita a los 13 partidos que jugó con el PSG en la 19/20, tras surgir de su cantera y no renovar para marcharse libre. De dichos encuentros, solo seis fueron en la Ligue 1, la competición en la que ahora espera renacer. Eso sí, ganando muchísimo menos.