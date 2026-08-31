El Liverpool lanza 35 millones por una joya belga mientras espera la salida de Mamardashvili

Lucca Brughmans, portero de 18 años del Genk, pasa reconocimiento médico mientras el futuro de Giorgi Mamardashvili condiciona su llegada a Anfield

El Liverpool quiere adelantarse a varios gigantes europeos y ha puesto sobre la mesa una operación de 35 millones de euros por Lucca Brughmans, guardameta belga de solo 18 años. El conjunto de Anfield ve en él un proyecto de futuro y ha acelerado las negociaciones en el tramo final del mercado.

La operación, desvelada por Sacha Tavolieri, está condicionada por el futuro de Giorgi Mamardashvili. Si el georgiano termina saliendo al Nottingham Forest, Brughmans podría incorporarse directamente al primer equipo; de lo contrario, el Genk contempla mantenerlo cedido.

El Liverpool apuesta 35 millones por Lucca Brughmans

El movimiento del Liverpool supone una apuesta económica de enorme magnitud para un futbolista que todavía tiene 18 años. Brughmans, formado en el Genk, ha llamado la atención por sus condiciones físicas y por un potencial que también habría despertado el interés del Bayern Múnich.

El guardameta belga ronda los dos metros de altura, una característica que le proporciona una presencia especialmente llamativa bajo palos. El Liverpool, según la información de Tavolieri, considera que reúne las condiciones necesarias para convertirse en uno de los grandes proyectos de portero del fútbol europeo.

La operación se sitúa en torno a los 35 millones de euros, una cifra que explica hasta qué punto el club inglés quiere asegurarse sus servicios antes de que su cotización pueda dispararse.

La premura de las últimas horas de mercado ha llevado incluso al jugador a pasar reconocimiento médico, una medida que permite al Liverpool avanzar en la operación mientras termina de definir el escenario definitivo para el joven guardameta.

Giorgi Mamardashvili marca el siguiente movimiento del Liverpool

La gran incógnita está ahora en Giorgi Mamardashvili. El portero georgiano, de 25 años, llegó al Liverpool como una apuesta importante para el futuro de la portería, pero su situación puede experimentar un giro en este cierre de mercado.

El Nottingham Forest aparece como posible destino para el internacional georgiano. Si finalmente se produce esa salida, la llegada de Brughmans adquiriría una dimensión diferente: el belga pasaría a formar parte de la primera plantilla del Liverpool.

No sería simplemente una operación de futuro. El club tendría que gestionar inmediatamente la presencia de un guardameta de 18 años dentro de una plantilla diseñada para competir por todos los grandes objetivos.

Y ahí está una de las claves del movimiento. El Liverpool no quiere esperar a que Brughmans se convierta en una figura consolidada para intentar ficharlo entonces. Prefiere asegurarse ahora el control sobre su desarrollo.

El Genk puede quedarse con Brughmans un año más

Existe, sin embargo, un segundo escenario. Si Mamardashvili finalmente no abandona Anfield en estas últimas horas, el Liverpool no tendría necesidad de incorporar inmediatamente a Brughmans a su dinámica competitiva.

En ese caso, la hoja de ruta contempla que el Genk mantenga al joven portero cedido durante una temporada más. La fórmula permitiría al futbolista continuar acumulando experiencia mientras el Liverpool controla su evolución a distancia.

Para el club belga, además, supondría conservar durante un curso más a una de sus grandes promesas. Para los ‘Reds’, evitaría precipitar la llegada de un guardameta que todavía está en plena etapa de formación. La decisión final, por tanto, no depende únicamente de Brughmans. Mamardashvili se ha convertido en la pieza que puede determinar dónde comenzará la próxima temporada el gigante belga.

Bayern Múnich también había seguido a la joya del Genk

El interés del Liverpool llega después de que Brughmans haya aparecido en el radar de otros grandes clubes europeos. El Bayern Múnich también habría seguido de cerca la evolución del guardameta belga, lo que refuerza la percepción existente alrededor de su potencial.

El Liverpool, en cambio, parece dispuesto a convertir ese interés en una operación inmediata. Pagar una cantidad cercana a los 35 millones por un jugador de 18 años implica asumir un riesgo considerable, pero también puede permitir a la entidad de Anfield adelantarse a la competencia.

La apuesta encaja con una estrategia habitual en los grandes clubes ingleses: identificar talento joven antes de que alcance su máximo valor y establecer una estructura de desarrollo que permita decidir posteriormente cuándo está preparado para competir al máximo nivel. Brughmans todavía tiene mucho camino por recorrer, pero el Liverpool ya ha decidido que merece la inversión.

Liverpool prepara el futuro de su portería

La operación tiene, por tanto, dos velocidades. Brughmans representa el futuro, mientras que Mamardashvili puede determinar el presente. Si el georgiano pone rumbo al Nottingham Forest, el belga podría dar inmediatamente el salto a Anfield. Si permanece en el Liverpool, el escenario más lógico pasa por dejar a Brughmans una temporada adicional en el Genk para que continúe creciendo.

En ambos casos, el mensaje de la entidad inglesa resulta evidente: el Liverpool quiere asegurarse ahora a uno de los porteros jóvenes con mayor proyección antes de que su precio sea todavía más elevado.

Y todo queda pendiente de una última pieza. El futuro de Mamardashvili puede activar definitivamente la llegada a Anfield o convertir la próxima temporada del joven Brughmans en otro año de aprendizaje en Bélgica.