Arteta pierde a Gabriel Jesús y Martinelli: revolución en la delantera del Arsenal

El brasileño se marcha al Al-Hilal por más de 65 millones y el FC Barcelona cierra la llegada de Gabriel Jesús por unos 10 millones más variables cuando restan dos días de mercado en la Premier League

El Arsenal de Mikel Arteta afronta un giro inesperado en su ataque en los últimos días del mercado. Gabriel Martinelli tiene acordada su salida al Al-Hilal por un paquete superior a los 65 millones de euros, mientras Gabriel Jesús ultima su llegada al Barcelona.

La doble operación modifica considerablemente la profundidad ofensiva de los 'gunners'. Arteta pierde a dos internacionales brasileños y, aunque las salidas responden a situaciones diferentes, ambas obligan al técnico a redefinir sus alternativas para una temporada en la que el Arsenal vuelve a tener grandes objetivos.

Martinelli deja el Arsenal por más de 65 millones

La primera salida que ha tomado forma es la de Gabriel Martinelli. El Arsenal y el Al-Hilal han alcanzado un acuerdo verbal por una operación que superará los 65 millones de euros incluyendo variables, y el futbolista ya tiene autorización para viajar y completar los últimos pasos del traspaso según ha informado Fabrizio Romano.

La operación supone un movimiento importante para el club londinense. Martinelli llevaba desde 2019 en el Arsenal y se había convertido en una de las caras reconocibles del proyecto de Arteta. Su marcha a Arabia Saudí, además, llega después de que el futbolista hubiera quedado fuera de algunas de las primeras convocatorias del curso, una señal de que su protagonismo había disminuido.

El Al-Hilal, por su parte, vuelve a demostrar su capacidad económica. El club saudí también espera incorporar a Ollie Watkins, en una ofensiva que está reforzando considerablemente su ataque.

Gabriel Jesús también sale rumbo al Barcelona

La segunda operación afecta a otro futbolista que ha tenido un papel importante en el ciclo de Arteta. Gabriel Jesús está a punto de convertirse en jugador del FC Barcelona después de que ambos clubes hayan alcanzado un acuerdo.

La información de Fabrizio Romano apunta a un traspaso por un paquete de unos 10 millones de euros más variables, con reconocimiento médico programado y autorización del Arsenal para que el brasileño viaje a España.

El movimiento representa una oportunidad de mercado para el Barça, pero también una salida significativa para Arteta. Gabriel Jesús, de 29 años, abandona Londres después de haber perdido peso en la rotación ofensiva y con su contrato acercándose a la recta final.

La operación se produce, además, después de que el Barcelona descartara la vía de Julián Álvarez ante la negativa del Atlético de Madrid a facilitar su salida. El brasileño se convierte así en la solución de bajo coste que buscaba Deco para reforzar el ataque.

Arteta pierde dos perfiles diferentes en el ataque del Arsenal

La consecuencia deportiva de las dos operaciones va más allá del número de jugadores que salen. Martinelli y Gabriel Jesús ofrecían recursos diferentes al Arsenal.

Martinelli aportaba velocidad, desborde y capacidad para atacar desde la izquierda, mientras que Gabriel Jesús podía actuar como delantero centro o caer a diferentes zonas del frente ofensivo. Esa versatilidad había permitido a Arteta disponer de alternativas para modificar sus ataques durante los partidos.

Ahora ambos desaparecen de la ecuación. El extremo brasileño que se marcha al Al-Hilal deja además un importante ingreso económico, mientras que la salida de su compatriota responde más claramente a una decisión de planificación de plantilla.

El escenario obliga al Arsenal a confiar todavía más en los recursos que ya tiene en plantilla. La presencia de Viktor Gyökeres, Kai Havertz y el resto de opciones ofensivas cobra una importancia todavía mayor en este nuevo contexto.

El Arsenal tiene menos margen para rotar

La cuestión no es únicamente quién será titular. El verdadero problema para Arteta puede aparecer cuando lleguen las rotaciones, las lesiones y el calendario cargado de competiciones.

El Arsenal afronta una temporada en la que necesita competir por la Premier League y mantener sus aspiraciones europeas. Perder dos alternativas ofensivas en la misma ventana reduce el margen de maniobra del entrenador, especialmente si no llega otro refuerzo.

La situación resulta todavía más llamativa porque el club también ha estado relacionado con la búsqueda de otro atacante. El nombre de Julián Álvarez apareció como una de las grandes posibilidades del mercado, aunque la operación no llegó a concretarse tras la negativa del argentino para volver a la Premier League.

Por eso, la pregunta que queda ahora en el Emirates no es tanto cuánto dinero ingresa el Arsenal, sino si Arteta considera suficiente la delantera que le queda.

Martinelli y Gabriel Jesús dejan sitio a una nueva etapa

Las dos salidas dibujan, en definitiva, una transformación importante del ataque del Arsenal. Martinelli pone rumbo al fútbol saudí después de un acuerdo superior a los 65 millones, mientras Gabriel Jesús cambia Londres por Barcelona en una operación cercana a los 10 millones más variables.

Para Arteta, el reto será convertir esas bajas en una oportunidad para consolidar una estructura ofensiva más definida. El Arsenal obtiene ingresos, libera espacio en la plantilla y reduce jugadores que habían perdido protagonismo, pero también renuncia a dos futbolistas capaces de resolver partidos desde distintos roles.

Y el calendario no espera. El mercado se acerca a su cierre y Arteta ya sabe que tendrá que afrontar la temporada sin dos de sus atacantes brasileños. Si el Arsenal no incorpora otra pieza ofensiva, estas dos salidas pueden terminar siendo mucho más importantes de lo que parece ahora.