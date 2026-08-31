Messi se retira de la albiceleste: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Lionel Messi ha confirmado su adiós a la Selección argentina tras 20 años defendiendo la camiseta albiceleste. El rosarino reconoce que la decisión le duele, pero entiende que ha llegado el momento de cerrar una etapa: "Me vacié, ya no tengo más para dar".

Lionel Messi ha tomado una de las decisiones más difíciles de su carrera. El delantero rosarino ha confirmado este lunes que deja la Selección argentina después de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste y tras una etapa en la que consiguió convertir en realidad algunos de los grandes sueños del fútbol argentino.

El capitán comunicó su decisión a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. Una despedida cargada de emoción en la que reconoce que poner punto final a su recorrido internacional ha sido doloroso, aunque entiende que ha llegado el momento de cerrar esa etapa.

Una decisión meditada después de la final

Messi explica que llevaba tiempo pensando en su futuro con Argentina. De hecho, revela que escribió el mensaje de despedida el 21 de julio, dos días después de la final, aunque decidió esperar antes de hacerlo público. Los acontecimientos posteriores, especialmente la situación relacionada con su padre, reforzaron todavía más una determinación que ya estaba tomada. "Me retiro de la Selección", señala el futbolista al comienzo de su comunicado. El argentino reconoce que se trata de una decisión que "dolió y duele en el alma", pero considera que ha llegado el momento de apartarse y dejar espacio a las nuevas generaciones.

El delantero recuerda además todo lo que ha entregado durante sus años con la camiseta albiceleste. No solo destaca la etapa más exitosa, sino también los años anteriores, cuando los resultados no acompañaban y las críticas fueron constantes. Messi asegura que siempre dejó toDel sufrimiento al sueño cumplidodo por Argentina y que uno de sus principales objetivos fue conseguir que los aficionados pudieran sentirse orgullosos de su selección.

Del sufrimiento al sueño cumplido

La despedida llega después de una trayectoria internacional difícil de igualar. Messi se marcha dejando atrás años de frustraciones, finales perdidas y momentos complicados que terminaron transformándose en una de las etapas más gloriosas de la historia de Argentina. El rosarino reconoce que siente que las etapas comienzan a cerrarse y admite que le costará dejar de vivir desde dentro los partidos de la selección. Aun así, considera que ha llegado el momento de dar un paso al lado: "Me vacié, ya no tengo más para dar".

También tiene palabras para los jóvenes que vienen por detrás. Messi entiende que hay nuevos talentos preparados para ocupar ese espacio y considera que merecen tener la oportunidad de construir su propio camino con la albiceleste. El futbolista no olvida a quienes le acompañaron durante estas dos décadas. Agradece el apoyo de su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes, pero dedica una parte especial de su mensaje a los aficionados argentinos. Ahora, dice, será "uno más" animando desde fuera, tanto en los buenos momentos como en los malos.

Messi se marcha con orgullo por todo lo conseguido junto a sus compañeros y por haber podido regalar a Argentina momentos que durante años parecieron imposibles. Su última frase resume el vínculo que ha mantenido siempre con su país: "Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!".

Carta entera de messi

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección.

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!

*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".