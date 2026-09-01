El Sevilla mete la directa y elige extremo: a punto de cerrar la cesión de Félix Correia

ESTADIO Deportivo ya informó este pasado lunes de la existencia de negociaciones con el Lille y hoy mismo ha podido confirmar que las mismas han llegado a buen puerto. Solo faltan por pulir los últimos detalles para que el portugués llegue cedido con opción de compra

El Sevilla FC ha metido la directa y no quiere esperar a las últimas horas del mercado para rematar su planificación. Así, tras la llegada del belga Lucas Stassin para apuntalar la delantera, el elegido para sustituir a Oso como extremo zurdo es el portugués Félix Correia, de 25 años, que puede jugar en ambas bandas y llegará cedido con opción de compra por parte del Lille francés. A partir de ahí, si no sale Rubén Vargas, algo improbable a esta hora, apenas quedará margen de acción, pero José Ignacio Navarro aún busca reforzar el eje de la defensa (ha preguntado al Atlético de Madrid por Giménez) y tampoco descarta firmar a un pivote.

Félix Correia gana la partida en el casting de José Ignacio Navarro

Han sido muchos los jugadores tanteados por el director deportivo nervionense para los costados (se pensaba en traer a dos si salía el suizo). Ayer mismo, de hecho, esta redacción confirmaba las consultas por Sorriso, del Famalicao, y Gonçalo Borges, del Feyenoord. Además, el sueco Isak Bjerkebo admitía que el Sevilla FC es uno de los clubes interesados en sus servicios y se dejaba querer, informándose incluso de su posible nuevo destino a través de Robbie Ure, su ex compañero hasta hace poco en el Sirius.

Pero finalmente, salvo giro inesperado, será Félix Correia quiere refuerzo la banda izquierda. ESTADIO Deportivo ya pudo conocer ayer de fuentes cercanas al jugador que se trataba de una posibilidad real y existían conversaciones con el Lille, confirmando este mismo martes que el acuerdo está muy cerca de concretarse. Desde su entorno, de hecho, aseguran que solo restan los últimos detalles por pulir para que sea oficial.

Los números de Félix Correia en el Lille

Firmado el pasado verano por 7 millones de euros procedente del Gil Vicente de su país (su valor de mercado es de 10 millones según Transfermarkt), el lisboeta tuvo buenos números la pasada campaña: 5 goles y 6 asistencias en 48 partidos y casi 3.000 minutos de juego. Pero, pese a ello, el luso, internacional en categorías inferiores, ha sido criticado por una parte de la afición del conjunto galo, con el que esta misma temporada ha participado en dos encuentros en la Ligue 1, el último de ellos como titular ante el PSG.

Una peculiar carrera, con pasos por el Mancherster City y la Juventus

Antes de recalar en Francia, Correia ya despuntó muy joven, siendo adquirido por el Manchester City por 4,5 millones en 2019, procedente de los juveniles del Sporting de Portugal. Luego pasó cedido por el equipo sub 21 del AZ Alkmaar y la Juventus pagó 10,5 millones por su pase en 2023. Pero en Turín tampoco llegó a cuajar (solo jugó un encuentro con el primer equipo), pasando a préstamo por el Parma, el Marítimo de su país y el propio Gil Vicente, que lo acabó adquiriendo hace dos veranos, firmando allí 15 tantos y 9 asistencias en 71 choques.

Otras opciones descartadas por el Sevilla FC

Anteriormente, José Ignacio Navarro preguntó al Girona por Bryan Gil, como informó ESTADIO Deportivo, quedando descartados por el camino Gabri Martínez, del Sporting de Braga, el argentino Exequiel Zeballos, que cerró un acuerdo con el Monza, o el jamaicano Leon Bailey, con un elevado salario en el Aston Villa. Además, en las últimas horas también se tanteó al marroquí Zakaria Aboukhlal, que lo tiene hecho con el Auxerre, y se guardó en la recámara al senegalés Krepin Diatta, sin equipo tras acabar contrato con el Mónaco