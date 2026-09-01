El casting de extremos del Sevilla: se mueve por Félix Correia, Sorriso y Gonçalo Borges

Desde el entorno del portugués del Lille confirman a ESTADIO Deportivo que ha habido conversaciones para lograr su cesión con opción de compra, al tiempo que esta redacción también ha podido confirmar las consultas por los jugadores del Famalicao y el Feyenoord

El tiempo se acaba y Sevilla FC acelera en el epílogo mercado, que cierra mañana martes a las 23:59 horas, para tratar de atar los dos fichajes que ahora mismo son su prioridad: un delantero y un extremo. Sin no se produce el traspaso de Rubén Vargas, algo que cobra fuerza al no llegar el Olympiacos a las cantidad exigidas en Nervión, no llegará un segundo jugador de banda y también será difícil atar a un pivote. Se echan cuentas y, de momento, se negocia en varios frentes al mismo tiempo en cada posición para tener cubiertas las espaldas.

Varias opciones ya descartadas por José Ignacio Navarro

Si para la delantera existen conversaciones avanzadas tanto por Deivid Washington como por Lucas Stassin, con Estrasburgo (que comprará al brasileño al Chelsea) y Saint-Étienne respectivamente, el carrusel de extremos que han salido a la palestra a lo largo de este lunes resulta cuanto menos llamativo. Tras haber preguntado al Girona por Bryan Gil, como informó ESTADIO Deportivo, ya han quedado descartados Gabri Martínez, del Sporting de Braga, o el argentino Exequiel Zeballos, que tiene un acuerdo con el Monza. Además, también ha quedado aparcada la vía del jamaicano Leon Bailey, con un elevado sueldo en el Aston Villa, al tiempo que por el sueco Isak Bjerkebo, ex compañero de Robbie Ure en el Sirius, habría que rascarse el bolsillo (en torno a 4 millones de euros). Pero aún hay más opciones sobre la mesa.

Félix Correia: buenos números y críticas en Francia

Así, el prestigioso diario L'Equipe ha apuntado el nombre del portugués Félix Correia, de 25 años, pudiendo confirmar ESTADIO Deportivo de fuentes cercanas al jugador que se trata de una posibilidad real y que ha habido conversaciones con el Lille para negociar una cesión con opción de compra, sin más avances de momento.

Firmado el pasado verano por 7 millones de euros procedente del Gil Vicente de su país (su valor de mercado es de 10 millones según Transfermarkt), el lisboeta tuvo buenos números la pasada campaña: 5 goles y 6 asistencias en 48 partidos y casi 3.000 minutos de juego. Pero, pese a ello, el luso, internacional en categorías inferiores, ha sido criticado por una parte de la afición de su equipo, con el que esta misma temporada ha participado ya en dos encuentros en la Ligue 1, el último de ellos como titular ante el PSG.

Antes de recalar en Francia, ya despuntó muy joven, siendo adquirido por el Manchester City por 4,5 millones en 2019, procedente de los juveniles del Sporting de Portugal. Luego pasó cedido por el equipo sub 21 del AZ Alkmaar y la Juventus pagó 10,5 millones por su pase en 2023. Pero en Turín tampoco llegó a cuajar (solo jugó un encuentro con el primer equipo), pasando a préstamo por Parma, Marítimo y el propio Gil Vicente, que lo acabó adquiriendo hace dos veranos, firmando allí 15 tantos y 9 asistencias en 71 choques.

El Sevilla FC, uno de los interesados en el brasileño Sorriso: apuntan a una oferta

De manera paralela, además, en Portugal ha salido a la luz que el Sevilla FC ha realizado una propuesta al Famalicao por el brasileño Sorriso, según Maisfutebol. Incluso, el periodista Bruno Andrade añade que dicha propuesta ascendería a 5 millones de euros (que coincide con su valor de mercado), conociendo ESTADIO Deportivo de fuentes cercanas al club luso que, efectivamente, el conjunto de Nervión es uno de los interesados.

Todo está, sin embargo, a espera de acontecimientos. Hoy el cuadro portugués tenía descanso y Marcos Vinicios Lopes Moura, que así se llama este extremo zurdo de 25 años, está citado para entrenarse mañana con su actual equipo, donde tiene contrato hasta 2029. Allí desembarcó en enero de 2024 como cedido por el RB Bragantino y el pasado verano fue adquirido en propiedad por 1,5 millones, habiéndose formado en el Juventude de su país.

Pregunta por las condiciones de Gonçalo Borges

Con esos dos nombres sobre la mesa, además, esta redacción también ha podido saber que José Ignacio Navarro ha preguntado igualmente por el también luso Gonçalo Borges, al que el Feyenoord firmó el pasado verano procedente del Oporto por 10 millones de euros. Extremo diestro de 25 años, su participación en el conjunto neerlandés desde que aterrizó se resume en tres goles y una asistencia en 19 partidos, uno de ellos esta misma campaña, siendo su teórico valor de 3 millones.

Aboukhlal, visto y no visto

Pero no queda ahí la cosa. A lo largo de la tarde, el periodista francés Hanif Ben Berkane desvelaba que Sevilla FC y Auxerre habían puesto sus ojos en el internacional marroquí Zakaria Aboukhlal, extremo diestro de 26 años, si bien es el conjunto francés el que a lo largo de la jornada ha avanzando para dejar cerrado, a falta de flecos, su préstamo procedente del Torino.

Krepin Diatta, una opción en la recámara

Y aún hay más. Según apunta el diario As, otro de los nombres que se barajan es el del senegalés Krepin Diatta, de 27 años. En su caso, se trata de una de las vías más económicas sobre el papel, pues se encuentra sin equipo tras acabar contrato con el Mónaco este verano (antes pasó por el Sarpsborg noruego y el Brujas belga). Pero tras disputar 22 envites la pasada campaña con el conjunto del principado, sería una de las últimas opciones en la lista de José Ignacio Navarro, pues no juega desde abril y tampoco ha realizado pretemporada con ningún equipo.