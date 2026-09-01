Bjerkebo ya ha hablado con Robbie Ure y espera al Sevilla: "Es un club realmente grande"

El extremo sueco de 23 años es una de las alternativas tanteadas por José Ignacio Navarro para relevar a Oso. No esconde el interés nervionense y admite que se trata de una opción que le atrae, aunque hay más clubes interesados

El Sevilla FC ha atado a Lucas Stassin, que aterrizará este martes en la capital hispalense para rematar la delantera tras negociar también de forma paralela con el Estrasburgo por Deivid Washington. Pero al mismo tiempo, José Ignacio Navarro viene realizando diferentes gestiones para incorporar a un extremo y no se olvida tampoco de la posibilidad de firmar a un central (ha preguntado por el colchonero Giménez), quedando prácticamente descartada en cambio la llegada de un pivote al darse por prácticamente por hecho que Rubén Vargas no saldrá ya.

Muchos extremos en la agenda del Sevilla FC

En cuanto al jugador de banda que debe llegar, el director deportivo nervionense viene tocando multitud de nombres. Así, ayer mismo salieron a la palestra las opciones de Félix Correia (Lille), Sorriso (Famalicao) y Gonçalo Borges (Feyenoord), confirmadas todas ellas por ESTADIO Deportivo. Pero también siguen latentes otras, como la del sueco Isak Bjerkebo, quien reconoció este pasado lunes, tras jugar como titular con su equipo ante el Malmoe, que podría estar a punto de cambiar de aires.

Así, el extremo zurdo de 23 años no escondió que la opción de recalar en Nervión es una de las que más le atrae, aunque hay más equipos interesados, como el PSV Eindhoven. Lo que sí tiene ganas, en cualquier caso, es de conocer pronto su futuro, sea en un sentido o en otro, tratando de abstraerse de todos los movimientos que se suceden a su alrededor.

Bjerkebo admite que está "cerca" de marcharse del Sirius

"Puede que haya jugado mi último partido con el Sirius. Está cerca, pero también puede ocurrir que me quede. Puede pasar cualquier cosa. Lo que uno siente es que el Sevilla es un club realmente grande. Hace dos años jugaba en el Skövde y estaba último en la Superettan y ahora estoy en esta situación. Hay que estar agradecido por lo que uno tiene, pero está claro que quieres llegar más lejos. Pase lo que pase, estaré satisfecho. Es duro, por supuesto. Se ha escrito mucho y ha sido así durante todo el verano, sobre todo tipo de cosas. Hay que ir día a día. Mentalmente ha sido complicado, así que es un alivio que el mercado cierre pronto para poder centrarme únicamente en una cosa o en la otra", señaló en declaraciones recogidas por Sportbladet.

Se da la circunstancia de que el futbolista nacido en Stoby conoce muy bien al sevillista Robbie Ure, con quien compartía vestuario hace muy poco en el Sirius, admitiendo también que ya ha contactado con el delantero escocés para informarse del Sevilla FC. "Acabo de charlar un rato con él y ayer hablamos por teléfono, fue una buena conversación", desveló, sin querer aclarar sin embargo si el Sánchez-Pizjuán es su destino más probable: "Hay muchos clubes".

No está dispuesto a forzar para salir: "Eso no existe para mí"

Lo que sí tiene claro Bjerkebo, con contrato en vigor hasta diciembre de 2029 y un valor de mercado de 3 millones de euros según Transfermarkt, es que no forzará para salir del conjunto de Uppsala. "No voy a exigir marcharme. El Sirius me trajo aquí, así que nunca me negaría a entrenar ni haría algo así. Eso no existe para mí", afirmó tras la tercera derrota consecutiva de su equipo.

Con el final del mercado acercándose en las principales ligas (cierra hoy a las 23:59 horas), el sueco lo que desea es acabar con esta incertidumbre, pero no las tiene todas consigo acerca de su salida: "Diría que está al 50/50".

El director deportivo del Sirius, prudente: "Ya veremos"

Igualmente cauto, por su parte, se mostró tras el choque Jonathan Ederström, director deportivo del Sirius, cuyos problemas económicas que le obligaron a desprenderse de Robbie Ure por 6,5 millones de euros fijos y 2,7 en variables. "Ya veremos qué ocurre. Mientras los mercados extranjeros sigan abiertos, pueden pasar cosas con nuestros jugadores. Pero eso vale para todos los futbolistas de la plantilla, no específicamente para Isak", afirmó en referencia a Bjerkebo, una de las sensaciones en la liga sueco esta temporada al firmar 13 goles y cinco asistencias en 19 partidos.