Héctor Fort ya mira a su nueva etapa con la Real Sociedad: "No estoy listo para el jueves"

Héctor Fort ya tiene claro que la Real Sociedad es el lugar adecuado para seguir creciendo. El nuevo lateral txuri-urdin destaca su conexión con la filosofía del club, se define como un jugador ofensivo y asegura estar preparado para debutar este jueves ante el Celta

Héctor Fort ya piensa en su nueva etapa en la Real Sociedad. El lateral derecho catalán ha aterrizado en San Sebastián convencido de que ha tomado la decisión correcta para continuar con su crecimiento y no esconde sus ganas de estrenarse cuanto antes con la camiseta txuri-urdin. El jueves ante el Celta podría llegar su primera oportunidad.

El nuevo jugador de la Real ha explicado los motivos que le llevaron a decantarse por el proyecto donostiarra pese a contar con interés de otros clubes. Para Fort, la propuesta deportiva encajaba perfectamente con la idea que tenía de su futuro y con una filosofía que ya conocía antes de llegar. "Conozco a la Real, su juego y su filosofía, y comparto absolutamente todo", explicó. El futbolista relató que las conversaciones con el club fueron claras desde el principio y que, después de varias reuniones, terminó teniendo claro cuál era su destino. "Hablamos, fuimos muy sinceros y abiertos, tuvimos paciencia y al final tuve una reunión con Erik y el míster y sentí que era lo que me tocaba. El proyecto me encantó y aquí estoy", añadió.

Fort tenía claro dónde quería jugar

El lateral reconoció que otros equipos también se interesaron por su situación, aunque aseguró que eso no modificó su decisión. "Es cierto que había interés de otros clubes y estoy agradecido de ello, es una buena señal, pero tenía claro dónde quería ir", señaló. Fort ha firmado un contrato de cinco temporadas con la Real Sociedad, aunque quiso dejar una puerta abierta al futuro al hablar de la duración de su vínculo: "He firmado cinco años, pero esos son solo de momento".

Más allá de su llegada, el catalán también quiso explicar qué tipo de futbolista se encontrará la afición donostiarra. Se define como un lateral con vocación ofensiva y con especial gusto por participar en la construcción del juego. "Soy un perfil de lateral ofensivo. Es verdad que me gusta más atacar que defender, es uno de mis puntos fuertes, creo que soy asociativo y tomo buenas decisiones, además soy atrevido", explicó. Su objetivo no es únicamente aportar en ataque. Fort quiere convertirse en una pieza útil para el equipo independientemente de sus estadísticas. "Daré todo, si eso se traduce en goles y asistencias mejor, y si no con ayudar al equipo me bastará", aseguró.

Anoeta ya le dejó con ganas de más

Fort ya ha tenido una primera toma de contacto con el ambiente que le espera. El pasado sábado estuvo en Anoeta y pudo vivir desde la grada una de las señas de identidad de la afición realista: la celebración de los goles de espaldas al terreno de juego. La imagen le sorprendió especialmente. "Ya había visto algún partido por televisión, nunca había tenido la oportunidad de venir, pero desde fuera ya percibía mucha cercanía delante de su afición y ver a todo el mundo en directo saltar de espaldas con los goles fue impresionante, muy bonito", reconoció.

Pero lo tiene claro: vivirlo desde el césped será todavía diferente. "Seguro que es más impresionante verlo desde el césped", apuntó. Y podría comprobarlo muy pronto. Fort asegura que está preparado para competir y no necesita un periodo especial de adaptación. De hecho, su mensaje fue contundente: "No, no estoy listo para el jueves".

Un reencuentro especial en Zubieta

Su llegada a San Sebastián también tendrá un componente personal. En Zubieta volverá a coincidir con varios futbolistas a los que conoce de las categorías inferiores de la selección española, entre ellos Jon Martín y Dani Díaz. La relación con Jon Martín es especialmente estrecha después de haber compartido vestuario durante años. "Con Jon hemos coincidido muchísimo e incluso compartimos habitación en un Europeo sub 17, imagínate lo bien que nos conocemos, un mes entero compartiendo habitación", recordó.

Ahora, ambos volverán a compartir equipo, esta vez en el fútbol profesional. Héctor Fort ya está preparado para comenzar una nueva aventura y la Real Sociedad espera que su perfil ofensivo encaje desde el primer día con una idea de juego que, según el propio jugador, ya sentía como propia incluso antes de ponerse la camiseta txuri-urdin.