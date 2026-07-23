La Real Sociedad despeja las dudas sobre el futuro de Jon Martín: renovado hasta 2032

El central es uno de los futbolistas que siguen los equipos más grandes de Europa, Real Madrid y FC Barcelona lo tienen en sus respectivas agendas, pero el vasco está tan comprometido con el proyecto txuri urdin que hace oídos sordos y alargar su compromiso

La Real Sociedad y Jon Martín han hecho oficial la renovación del central que defenderá la camiseta del equipo txuri urdin hasta el final de la temporada 2031/2032. El central, de 20 años, deja claro así que su compromiso con la Real Sociedad es total, obviando así los intereses de equipos importantes de Europa, como el Real Madrid y el FC Barcelona, quienes lo llevan siguiendo desde hace bastante tiempo.

Jon Martín ya tenía un contrato de larga duración, hasta el 30 de junio de 2031, pero ha ampliado su vinculación laboral por una temporada más. El joven está llamado a ser muy importante en la temporada que está por empezar ya que es titular indiscutible en una posición en la que Pellegrino Matarazzo cuenta actualmente además con Igor Zubeldia, Jon Pacheco y Luken Beitia, más lo que pueda aportar Kazunari Kita.

Jon Martín se ha mostrado muy feliz por renovar su contrato con la Real Sociedad ya que considera que el club vasco es el que le ha dado todo y el que actualmente le permite seguir creciendo como futbolista ya que puede continuar aprendiendo de los más veteranos.

La Real Sociedad nunca se ha planteado la salida de Jon Martín ya que lo considera un pilar fundamental de cara al presente y también al futuro. Todos y cada uno de los acercamientos que ha habido por él, la Real Sociedad se ha remitido a la cláusula de rescisión que actualmente está fijada en unos 60 millones de euros.

Comunicado de la Real Sociedad haciendo oficial la renovación de Jon Martín

'La Real Sociedad y Jon Martín han llegado a un acuerdo para renovar el contrato que unía a ambas partes. El nuevo acuerdo, firmado esta mañana en las oficinas de Anoeta, se prolonga hasta el final de la temporada 31-32.

Jon Martín es el presente y el futuro del club txuri urdin. Con sólo 20 años, el central de Lasarte-Oria es ya un fijo en las alineaciones y un pilar básico en la zaga realista. Su irrupción en la élite ha sido brillante y, además, lo mejor está por llegar.

El realista ha compartido sus impresiones en Real Sociedad TV. Jon se muestra "muy feliz por renovar el contrato, la Real es el club que me lo ha dado todo". Con ganas de seguir aportando al máximo, Jon reconoce tener en el vestuario muchos espejos en los que mirarse y tiene claro que "Mikel, Igor, Ander… son ejemplos para mí e intento aprender de ellos lo máximo posible", asegura el lasartearra'.