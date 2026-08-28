Oficial: Mamadou Sarr ya es nuevo jugador de la Real Sociedad

El central senegalés llega a San Sebastián cedido por el Chelsea hasta final de temporada y se convierte en el primer refuerzo de Pellegrino Matarazzo

Solo era cuestión de horas que se hiciese oficial y ya es un hecho. Mamadou Sarr se ha convertido este viernes en nuevo jugador de la Real Sociedad para la temporada 2026/2027. El conjunto 'txuri-urdin' ha confirmado la llegada del defensa internacional senegalés en un comunicado.

Aterriza en San Sebastián en calidad de cedido por el Chelsea durante una temporada y sin opción de compra. El acuerdo se ha cerrado después de que el futbolista superara este jueves el reconocimiento médico en la Policlínica Gipuzkoa. Sarr llegó a Donostia, pasó las pruebas médicas y posteriormente posó junto al director deportivo, Eric Bretos, antes de completar todos los trámites que han permitido hacer oficial su incorporación.

El central que buscaba Matarazzo

La llegada de Sarr responde a una de las prioridades que tenía la dirección deportiva durante este mercado: reforzar el eje de la defensa. La operación con Nayef Aguerd se frustró en el último momento después de que el marroquí no superara el reconocimiento médico, por lo que el club tuvo que reactivar otras opciones para incorporar un central. El elegido finalmente ha sido un futbolista de apenas 20 años, pero con una experiencia considerable pese a su juventud.

Con 1,94 metros de altura, destaca especialmente por su potencia física, aunque también ofrece una buena salida de balón y capacidad para interpretar el juego. La propia entidad donostiarra le define como un defensa diestro "acostumbrado a jugar en ambos perfiles" y destaca "su imponente físico y visión de juego", dos características que considera que pueden aportar "un valor diferencial al equipo desde el primer día".

El futbolista ya se ha incorporado este mismo viernes al trabajo a las órdenes de Pellegrino Matarazzo. El nuevo jugador 'txuri-urdin' ha completado su primera sesión con sus compañeros en Zubieta.

Una trayectoria meteórica

Aunque nació en Martigues en 2005 y se formó en las categorías inferiores del Olympique de Lyon, su carrera ha dado un salto importante en los últimos años. Apenas disputó tres encuentros con el primer equipo lionés antes de salir cedido en enero al RWDM Brussels.

En el verano de 2024, el Lyon decidió traspasarlo al Estrasburgo por unos diez millones de euros en una operación marcada por las necesidades económicas del conjunto francés. Su rendimiento en Alsacia, sin embargo, hizo que su cotización se disparara.

Su evolución llamó la atención de BlueCo, propietario tanto del Estrasburgo como del Chelsea. El conjunto londinense se hizo con sus derechos y decidió mantenerlo inicialmente en Francia cedido para que continuara con su progresión.

Del Estrasburgo al Chelsea

La primera mitad de la temporada 2025/2026 terminó de confirmar las expectativas depositadas en él. Su rendimiento fue especialmente destacado en el Estrasburgo y el Chelsea decidió recuperarlo en enero. Ya en Londres estuvo a las órdenes de Liam Rosenior y posteriormente vivió el cambio de entrenador que llevó a Xabi Alonso al banquillo.

Sin embargo, su participación con el conjunto inglés ha sido limitada esta pretemporada, circunstancia que ha favorecido ahora una nueva cesión para que pueda disponer de los minutos que necesita para seguir creciendo.

El técnico español también ha tenido peso en la operación ya que conocía de primera mano las condiciones del futbolista y su potencial. Internacional con Senegal y campeón de África Pese a su juventud, Sarr ya se ha hecho un hueco en la selección de Senegal.

El nuevo defensa de la Real Sociedad fue campeón de la Copa África y también formó parte del combinado senegalés durante el Mundial 2026. Su experiencia internacional se suma a una trayectoria de crecimiento acelerado que ahora vivirá un nuevo capítulo en España.

En San Sebastián esperan que su potencia, su capacidad para defender en campo abierto y su polivalencia le permitan convertirse en una pieza esencial para Matarazzo. Con su incorporación, la Real Sociedad resuelve una de las asignaturas pendientes de su plantilla y da la bienvenida por fin al primer fichaje del proyecto 2026/2027.