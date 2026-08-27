Fumata blanca con el primer fichaje de la Real Sociedad 26/27: Mamadou Sarr ya está en Donostia

El central francés llega cedido del Chelsea por una temporada y sin opción de compra; solo falta que pase reconocimiento médico para hacer oficial su incorporación; el siguiente en aterrizar debería ser Héctor Fort, cuyo traspaso desde el Barcelona está apalabrado en unos ocho millones de euros

La Real Sociedad ya tiene central. Mamadou Sarr ha aterrizado este jueves en San Sebastián y está a un paso de convertirse oficialmente en el primer fichaje del conjunto 'txuri-urdin' para la temporada 2026/2027. El joven defensor, procedente del Chelsea, ha llegado a Donostia para pasar el reconocimiento médico y completar los últimos trámites de una operación que se ha hecho esperar durante todo el verano.

El futbolista ha aparecido alrededor del mediodía en el Hotel Barceló Costa Vasca, donde se alojará durante sus primeros días en la ciudad, acompañado por varias personas de su entorno y por el director deportivo de la Real Sociedad, Erik Bretos.

Ante las cámaras, Sarr apenas necesitó unas palabras para confirmar su buen ánimo ante la inminencia de su incorporación: "Estoy muy contento de venir a la Real". El siguiente paso será superar las correspondientes pruebas médicas en la Policlínica Gipuzkoa antes de ponerse a las órdenes de Pellegrino Matarazzo.

Un central que se hace esperar

La llegada de Sarr pone fin a una búsqueda que ha ocupado buena parte del mercado de fichajes de la Real Sociedad. La dirección deportiva tenía como una de sus prioridades incorporar un central y durante las últimas semanas se manejaron diferentes alternativas sin éxito.

Salisu, Krejci y Aguerd fueron algunos de los nombres que aparecieron con fuerza en el radar donostiarra, pero por diferentes circunstancias ninguna de esas opciones terminó de concretarse. Finalmente, la Real ha encontrado en Sarr la solución para apuntalar una posición que necesitaba refuerzos.

El acuerdo alcanzado con el Chelsea contempla la cesión por una temporada y sin opción de compra. El conjunto londinense mantiene así la propiedad de un futbolista al que considera una de las piezas con mayor proyección de su plantilla.

Una apuesta de futuro del Chelsea

Sarr tiene 20 años y mide 1,94 metros, unas condiciones físicas que aportarán a la defensa realista una presencia que se había echado en falta en los últimos años. Es un central diestro, potente y con capacidad para defender en espacios abiertos, una característica especialmente interesante para el fútbol que pretende desarrollar Matarazzo.

El camino de Sarr hasta llegar a la Real Sociedad ha sido rápido. Se formó en las categorías inferiores del Lens antes de pasar por el Olympique de Lyon y posteriormente alcanzar el fútbol profesional en el Estrasburgo.

Precisamente sus actuaciones en Francia despertaron el interés del Chelsea, que llegó a pagar alrededor de 10 millones de euros por su incorporación. Ahora, el club londinense busca que el defensor continúe con su progresión lejos de Stamford Bridge y la Real aparece como el lugar adecuado para que pueda acumular minutos en LaLiga.

Su valor de mercado ronda actualmente los 22 millones de euros, una cifra que explica también que la operación se haya planteado como una cesión sin posibilidad de compra para el conjunto donostiarra. La idea es que Sarr pueda incorporarse cuanto antes al trabajo del grupo y empezar a competir por un puesto en el eje de la zaga.

Héctor Fort, el siguiente movimiento

La llegada de Sarr no tiene por qué ser el último movimiento de la Real Sociedad en este tramo final del mercado. El siguiente en aterrizar en San Sebastián podría ser Héctor Fort, cuyo fichaje procedente del Barcelona parece bastante encaminado.

La operación se habría cerrado verbalmente en torno a los ocho millones de euros, con un 50% de una futura venta para el Barça y una opción de recompra cercana a los 20 millones.

De esta forma, la Real reforzaría dos posiciones que estaban entre sus prioridades: el centro de la defensa y el lateral derecho. Sarr ya está en Donostia y Fort apunta a ser el siguiente.