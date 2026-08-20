La opción de Deivid Washington para la delantera del Sevilla

El brasileño de 21 años pertenece al Chelsea pero busca minutos fuera del equipo inglés ante la alta competencia y varios equipos, entre ellos el nervionense, aparece en el horizonte

La delantera sigue siendo una de las zonas del campo en la que trabaja la dirección deportiva del Sevilla FC con vistas a la recta final de este mercado de verano que entra en sus once últimos días. En ese escenario ha aparecido el nombre de Deivid Washington, jugador que pertenece al Chelsea, como una de las alternativas que maneja la entidad sevillista para cumplir con ese perfil de atacante.

Tanto es así que, según el periodista Santi Aouna, el Sevilla ya habría movido ficha para conocer la situación de trata de Deivid Washington. No es el único equipo que se ha interesado por los servicios del brasileño que podría dejar el Chelsea en la recta final de este mercado. El Olympique de Marsella y el Estrasburgo también lo han hecho, lo que complicaría por la competencia su llegada al Sánchez-Pizjuán.

Deivid Washington, un joven delantero brasileño que busca protagonismo fuera del Chelsea

Deivid Washington es un delantero de 21 años y 1,87 metros que pertenece al Chelsea con el que tiene contrato hasta el verano de 2030, con la posibilidad de que los londinenses extendieran un curso más su vinculación. Un joven talento que actúa como delantero, aunque también se puede mover en otras posiciones del frente de ataque. La alta competencia en el club inglés hace pensar que pudiera salir este verano para lograr más regularidad.

Firmado por el Chelsea por 16 millones de euros en el verano de 2023 procedente del Santos, Deivid Washington fue cedido al Santos en el mercado de invierno de 2025 para posteriormente luego regresar meses más tarde al club inglés. Allí, en su equipo sub 21 jugó el pasado curso y ahora podría buscar un destino donde tenga más protagonismo. De manera testimonial, porque apenas gozó de 25 minutos en tres partidos, se estrenó en el primer equipo del Chelsea en la campaña 23/24.

El brasileño podría encajar en el Sevilla FC con la fórmula de una cesión, ya que el Chelsea no quiere perder el control por un futbolista que, en estos momentos y según el portal especializado Transfermarkt, tiene una valoración de mercado de tres millones de euros.

La búsqueda de un delantero en el Sevilla FC

El delantero es uno de los asuntos que tiene sobre la mesa la dirección deportiva del Sevilla FC en este mercado de verano. El club quiere añadir elementos en ataque a las opciones con las que cuente Luis García Plaza. De momento llegó el escocés Robbie Ure, quien ya debutó en la primera jornada frente al Rayo Vallecano y fue objeto del penalti con el que los nervionenses acabaron por decantar el triunfo a su favor. Además, se mantiene en la plantilla Isaac Romero.

En todo caso el Sevilla trabaja en la llegada de un nuevo elemento para el ataque que compita con Robbie Ure e Isaac Romero y ahí podría encajar la alternativa de Deivid Washington. El punta y un centrocampista son las demarcaciones que podrían registrar novedades en la recta final de la ventana de fichajes que acaba el 1 de septiembre, día también hábil para movimientos.