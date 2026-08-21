El octavo fichaje del Sevilla posa en el Sánchez-Pizjuán y se apunta para viajar a Bilbao: Giorgi Kochorashvili ya conoce Nervión

El centrocampista georgiano ha llegado a la capital andaluza en la mañana de este viernes, ha visitado el estadio y ha conocido a los que serán sus nuevos compañeros en la previa de la visita al Athletic Club en la segunda jornada de LaLiga EA Sports

El primer fichaje anunciado por el Sevilla FC para la temporada 2026/2027 fue el de Jon Guridi, a quien pronto siguieron otras dos contrataciones a coste cero cantadas desde varios meses antes, Juan Iglesias y Arouna Sanganté, más la peleadísima continuidad de Odysseas Vlachodimos, cedido por segundo curso. El director deportivo nervionense, José Ignacio Navarro, sólo había abierto la caja para cerrar al quinto y sexto refuerzo: Julio Díaz, de la cantera del Atlético de Madrid, y Fran González, de la del Real Madrid, por un millón de euros cada uno. La mayor inversión hasta la fecha son los 6,5 millones que costó el delantero Robbie Ure y en la mañana de este viernes 21 de agosto Giorgi Kochorashvili se ha convertido en el octavo pasajero y en el segundo mayor gasto de la entidad este verano.

Kochorashvili llega con prisas: firma de contrato, oficialidad y viaje a Bilbao

El centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili, de 27 años, ha posado por primera vez como sevillista a su llegada al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde ha sido captado por las cámaras de ESTADIO Deportivo y del resto de medios que se habían dado cita en el coliseo de Nervión para cubrir el último entrenamiento previo a la visita liguera de este sábado al Athletic Club y la rueda de prensa de Luis García Plaza.

Por fin, el futbolista ha sido autorizado por el Sporting Clube de Portugal para viajar a la capital andaluza y completar su fichaje por el Sevilla FC, club al que llegará a cambio de cuatro millones de euros más variables para firmar un contrato por cuatro temporadas; es decir, hasta el 30 de junio de 2030. La operación se hará oficial en breve y el jugador se unirá a la expedición para tierras vascas con carácter inmediato.

Tercer equipo en España para el georgiano, formado entre el Girona FC y el Levante UD

Durante varias semanas, el Sevilla FC y el Sporting Clube de Portugal han mantenido conversaciones avanzadas para la incorporación al equipo blanquirrojo del centrocampista georgiano, en una negociación que se ha alargado más de lo esperado y que comenzó discutiendo los términos de una cesión con una opción de compra cercana a los 5,5 millones de euros con la que los lusos querían recuperar la inversión que realizaron hace dos veranos. Finalmente, ante la dificultad para llegar a un acuerdo, todo ha derivado en un traspaso directo.

Internacional absoluto con Georgia en 26 ocasiones, el mediocentro se formó desde edad juvenil en el Girona FC y se marchó en el verano de 2019 al filial del Levante UD, con el que promocionó hasta el primer equipo jugando cuatro partidos en Primera división entre la 2019/2020 y la 2020/2021. Tras una breve cesión en el Castellón, volvió al club granota y ofreció un altísimo rendimiento que hizo que el Sporting de Lisboa pagase seis millones de euros por sus servicios. En el Sevilla FC no tardará en estrenarse, ya que todo apunta a que entrará en la convocatoria para visitar este sábado al Athletic Club a pesar de que aún no se ha entrenado con el grupo.