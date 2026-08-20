Pellegrini pide dos fichajes específicos y analiza la planificación: Ceballos, Pablo García, Deossa, Gnangoro Bouaré, Iker Losada, la portería...

El técnico verdiblanco ha pasado revista antes del debut oficial de este viernes contra la Real Sociedad y ha opinado sobre los principales nombres propios de la actualidad bética en esta recta final del mercado estival de transferencias

El Real Betis ha cerrado, a falta de dos semanas para que cierre el mercado estival de fichajes, las llegadas del pivote Facundo Bernal, del lateral zurdo Fran García y del portero Diego Conde. Además, este mismo jueves llegará a Sevilla Troy Parrott, el elegido por Manu Fajardo para reforzar la delantera. A falta de confirmación oficial con el internacional irlandés, Manuel Pellegrini ha recordado que la llegada de un '9' era una de las dos prioridades ineludibles a la hora de confeccionar un plantel lo suficientemente competitivo como para competir en LaLiga EA Sports, en la UEFA Champions League y en la Copa del Rey.

La otra necesidad, según ha remarcado el chileno, es hacerse con un mediocentro más y decidir de una vez lo que va a pasar con futbolistas que se encuentran en la rampa de salida: Pablo García, Iker Losada, Nelson Deossa, Giovani Lo Celso o Gnangoro Bouré. A la espera de ver cómo queda el plantel después de esta recta final, Pellegrini ha hecho balance, ha analizado los objetivos del Betis para esta 26/27 y ha repasado su propio futuro, negando de manera tajante las noticias que apuntan a que ya ha alcanzado un acuerdo para dirigir la selección de Chile cuando acabe su contrato el 30 de junio de 2027.

Balance de la planificación

"Bueno, sin lugar a dudas, la plantilla es bastante parecida al año anterior. Han llegado algunos jugadores, han salido otros... Si es mejor o peor, solamente lo van a decir los resultados. Faltan todavía muchos días para cerrar la plantilla y pueden variar mucho las opiniones, por eso no quiero hablar antes. Aún se pueden ir jugadores importantes, pueden llegar mejores jugadores... Tenemos una buena plantilla. Jugaremos un campeonato muy importante como es la Champions y La Liga tiene que seguir siendo la prioridad. Esperaré hasta el final para dar una opinión sobre la plantilla", ha manifestado Pellegrini, antes de entrar en nombres propios.

Pellegrini valora los fichajes de Fran García y Facundo Bernal, pero con Diego Conde aún no se moja

"De los que han llegado puedo hablar de Fran y de Facundo. Diego ha podido jugar muy poco. Creo que ellos dos han rendido de acuerdo a lo esperado. Sabíamos los jugadores que eran, las características que tenían y creo que se han adaptado plenamente a la plantilla. Como ya he dicho, hasta el día que se cierre el mercado no sabemos si la plantilla será mejor o peor. Ojalá se pueda hacer la mejor plantilla que la capacidad del club permita".

Los objetivos para esta temporada, los puestos que faltan por reforzar y el rol de Deossa

"El objetivo siempre es el superior en todas las competiciones. Hay que partir con la ilusión de llegar lo más arriba posible y hay que estructurar un plantel para poder hacer realidad esa ilusión. Se fueron dos delanteros, Bakambu y Chimy, así que sin lugar a dudas necesitábamos un delantero (además de Troy Parrott).

"Si se fueron Sergi Altimira y Amrabat, sin lugar a dudas que necesitamos un mediocentro más, porque se fueron dos y llegó uno. En el caso del delantero es la misma cosa: es un puesto muy importante que tenemos que saber cubrirlo con la persona indicada". "Luego, hay jugadores que pueden jugar en distintas posiciones. Nelson Deossa tiene condiciones como para también ser delantero porque tiene mucha potencia, arranca mucho al espacio... Creo que los partidos que jugó ahí rindió bien. Es un jugador más del plantel y ya veremos lo que pasa".

La vuelta de Dani Ceballos sigue en 'stand by'

"Doy la misma respuesta que siempre. Mientras sean rumores no es lógico hablar de ningún nombre. Ni de Ceballos ni de ningún otro. Quedan 15 días más para ver el plantel que vamos a tener finalmente y todo lo demás es un trabajo periodístico, no es mi trabajo como entrenador", ha respondido sobre la paciente espera del centrocampista utrerano.

Pablo García irá convocado a pesar de que está muy cerca de ser vendido al Hull City

"En la línea de la respuesta anterior: todo lo que sean especulaciones, mientras no sea una realidad, no creo que valga la pena comentarlo. Pablo García, si está citado para el partido de mañana", ha indicado sobre la cercanía de un acuerdo para el traspaso del canterano al club inglés.

La polémica con la renovación de Gnangoro Bouaré

El mediocentro ha vuelto al Betis Deportivo, pero se ha quedado fuera del último amistoso del filial y se ha ejercitado con el Betis en una decisión que muchas fuentes tildan de castigo por su supuesta negativa a renovar el contrato que expira en junio. "Durante toda la pretemporada hemos citado a muchos jugadores del filial que han subido y luego han vuelto a bajar al filial. En el caso de Bouaré es exactamente lo mismo. En esa posición teníamos afuera algunos jugadores, por eso se mantuvo más tiempo aquí con el primer equipo. Ahora ya está la nómina casi completa y por eso volvió a las inferiores".

Muy sincero con la situación de Iker Losada

"Iker Losada está citado para mañana. No fue al partido del Inter porque solamente íbamos a jugar un partido e íbamos a hacer ya menos cambios, porque es distinto que al principio de pretemporada, cuando prácticamente se cambia a todo el equipo. Es un jugador que pertenece al Betis y que tiene los mismos derechos y exigencias de todos los jugadores. Su puesto quizás está demasiado cubierto con Isco, con Lo Celso, con Pablo Fornals... Tiene difícil el poder tener un espacio, pero es un profesional que entrena todos los días para pelear por tener un sitio".

Manu González y la portería del Betis tras las salidas de Adrián y Pau López o la lesión de Diego Conde

"El tema de los porteros es bastante complicado, porque, desgraciadamente, Diego Conde, por la lesión, va a estar un mes o un mes y medio afuera. En ese tiempo vamos a jugar siete partidos de Liga más un partido de Champions. Nos quedan solamente Álvaro y Manu, que es un portero de un futuro tremendo, pero también es un riesgo, sin tener ningún partido en Primera, exigirle que juegue en Champions League".

"Va a depender mucho de cuánto se demore la vuelta de Diego Conde y de que no se lesione Álvaro. Pero, en todo caso, si llega a suceder, yo creo que Manu ya ha demostrado que es uno de los jugadores con más futuro en el club. Así que, si le tiene la oportunidad, le va a tocar quizás con precipitación, por la poca experiencia que tiene, pero también con todas las cualidades como para poder rendir", ha manifestado ante la pregunta de si ha pedido contar con un tercer portero más allá del fichaje de Álvaro de Pablo para el Betis Deportivo.

Niega un acuerdo con la Selección de Chile

"La verdad, no sé de dónde salió esa noticia. No tiene ningún grado de veracidad. Yo no tengo ningún compromiso con nadie, lo he dicho muchas veces. Tengo un contrato con el Betis, lo voy a intentar cumplir hasta el último día, y lo de la selección es un tema aparte. Hay unas elecciones en noviembre o diciembre y es lo mismo que los rumores de los jugadores que se van o vienen. Este me toca desde el punto de vista personal y no tengo compromiso con nadie ni he firmado nada".