Rodri Sánchez, 26 años, ex bético: "Siempre ayudará a las personas que no lo estén pasando bien"

El mediapunta de Talayuela, que renovó este verano hasta 2030 con el Al-Arabi de Qatar, donde está siendo un bastión, acapara elogios por su gesto con Jaime Zani, ex futbolista del Salamanca que milita en Estados Unidos y ha sufrido una parada cardíaca mientras dormía, quedando en estado grave

Hay gestos y detalles que reconcilian al fútbol con la vida. Uno de ellos lo ha protagonizado recientemente Rodri Sánchez, ex jugador del Real Betis que triunfa en las filas del Al-Arabi de Qatar, donde ha firmado 14 goles y 25 asistencias en 58 partidos y por el que ha renovado este verano hasta 2030. El mediapunta y extremo nacido en Talayuela, que ha sonado para convertirse en el futuro en internacional por el país que le acoge desde 2024 (aprovechando su extraordinario rendimiento y la presencia en el banquillo de su selección del español Julen Lopetegui), no deja de mirar hacia su casa y sus compatriotas.

De esta forma, si son constantes sus guiños al club del que partió hacia tierras asiáticas y que más le ha marcado, pese a pasar antes por canteras tan importantes como las del FC Barcelona, el Atlético de Madrid, el RC Deportivo de La Coruña o el RCD Espanyol, como felicitar a sus antiguos compañeros por clasificarse para la Champions League o al infantil B por proclamarse recientemente campeón del X Torneo Internacional LaLiga FC Futures, lo último ha hecho que acapare elogios por su bondad y altruismo. Y ha provocado una reacción propia en la que deja bien a las claras que lo volverá a hacer.

Un compañero de profesión volcado con otro que está sufriendo, además lejos de su hogar

"No hay muchos futbolistas que, pese a su alta posición en la pirámide social, mantengan esa sensibilidad con la sociedad. Sin embargo, alguno que otro queda. Es el caso de Rodri Sánchez. Aparte de su habilidad futbolística, como ya demostró en su día con el Betis, es una persona increíble. Jaime Zani, un chico de Valladolid que estaba estudiando en los Estados Unidos, ha tenido un problema grave de salud. Rodri Sánchez, sin tener ningún tipo de vínculo con él, no sólo ha compartido la noticia, sino que, además, no ha dudado en donar. Con esto, me gustaría agradecer a este pedazo de futbolista por su gesto, pero, sobre todo, que la gente sepa la gran persona que hay detrás. Por gente como tú, el mundo es un lugar mejor. ¡Crack!", escribe en 'X' Álvaro Planas, paisano que juega en la Saint Francis University.

"Siempre ayudaré a las personas que no lo estén pasando bien. En cualquier ámbito de la vida, pero más en mi ámbito, donde queremos competir y disfrutar de lo bonito que es el fútbol. Mucho ánimo al chico y a su familia. Espero que se recupere pronto. Muchas gracias por tus palabras", le contestaba el ex bético, que no ha dudado en poner su granito de arena para la recuperación de Jaime Zani, futbolista de 20 años de los UIC Flames, club de de la NCAA División I estadounidense, que permanece ingresado en Chicago tras sufrir una parada cardíaca mientras dormía que impidió que le llegara riego al cerebro durante demasiado tiempo, quedando en estado muy grave y generando preocupación y muchos gastos a sus familiares.