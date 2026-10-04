Remontada con premio ante River Plate para hacerse con el título en Orlando

Pese a marcharse perdiendo al descanso por 1-2, Jásper propició el volteo y, tras dejar en la cuneta a Real Madrid y el Atlético de Madrid (campeón de las cuatro últimas ediciones) en cuartos y semifinales, respectivamente, los infantiles verdiblancos levantan el título con brillantez

El Real Betis se plantaba por méritos propios en la final del X Torneo Internacional LaLiga FC Futures, que se ha disputado durante todo el fin de semana en Orlando (Florida). Le esperaba en la misma el River Plate, dominador también del Grupo C (ante Orlando City y Palmeiras), así como fuerte en los cruces para dejar en la cuneta a su máximo rival, Boca Juniors (4-1), y el Flamengo (1-2). No pudieron empezar peor las cosas, pues Chaya aprovechaba a los cinco minutos un error del portero Álvaro Martínez. La igualada llegó pronto, merced a un centro-chut de Secano que introdujo en su meta Paz, aunque Fuentealba ponía enseguida de nuevo por delante al 'Millonario'.

Antes del intermedio, el meta de los hispalenses se redimió, tirando de reflejos, para evitar el tercero en una falta que se envenenó al tropezar en la barrera. Ya en la reanudación, tomaron la iniciativa los verdiblancos, aunque el cansancio hacía mella y el mayor físico argentino era determinante por momentos. Con todo, Jásper le dio la vuelta rápidamente al marcador con un doblete, remachando primero un penalti desviado por el arquero rival (y sacado seguramente de dentro de la portería) y resolviendo a continuación en un gran mano a mano. Carlos Gallardo, con un paradón, evitó el 3-3 en el obligado despertar de River Plate, que había acusado el golpe.

Con una nueva escaramuza de Fuentealba que merodeaba el larguero y una doble llegada de Paz bien resuelta por el guardameta español quedaba de manifiesto que iba a tocar sufrir en los compases finales a no ser que llegara la sentencia al contragolpe. En la más clara, resbaló el autor de la remontada, presa de la acumulación de encuentros, aunque la resistencia bética, con dos minutos de añadido, tuvo como recompensa la conquista del título, pues el 2-3 sería ya inamovible. Éxito rotundo de una cantera heliopolitana que no deja de conquistar títulos y reconocimientos en España y el extranjero.

Unas eliminatorias inmejorables ante los dos madrileños

Los pupilos de Lucas Ferrer, que terminaron invictos y líderes del Grupo D tras la primera fase al imponerse al Villarreal CF y el Sevilla FC, firmando tablas con el FC Barcelona, no bajaban el pistón ya metidos en la madrugada española del domingo al vencer al Real Madrid en cuartos de final por 0-2, gracias a los tantos de Candelá y Seco. De esta forma, los verdiblancos ('neroazzurri' frente a los merengues) accedían a las semifinales del prestigioso torneo sub 13 por tercera edición consecutiva, si bien para llegar a la gran final tocaba dejar en la cuneta al campeón de las cuatro entregas anteriores, el Atlético de Madrid.

Y a fe que lo lograron los heliopolitanos, que se adelantaron por medio de Steven y ajusticiaban a los colchoneros (1-2) gracias también al segundo tanto, obra de Lucas Bermúdez. Una trayectoria impoluta, con sólo dos tantos en contra en cinco encuentros, lo que da buena muestra de lo trabajada que está una escuadra cuya base, hace escasos meses, se proclamaba campeona de manera brillante del I Mundial de Fútbol sub 12 LaLiga FC Futures en la localidad madrileña de Brunete. Ahora, en tierras estadounidenses ha competido el infantil B con refuerzos del alevín A, con lo que el porvenir de la cantera bética parece garantizado a tenor de los resultados y la imagen.

Miguel Calzado, garante del mucho talento que hay y que viene

Esta misma semana, el director de cantera del Real Betis sacaba pecho durante una entrevista en 'La Jugada de Sevilla' de Canal Sur Radio: "El nivel de los jugadores de nuestra cantera no tiene nada que envidiar a muchos de los que ya están en la elite. Uno de nuestros principales objetivos es marcar la hoja de ruta de talento de todos los jugadores que tenemos en los escalafones inferiores". Miguel Calzado, que habló maravillas del salto de José Antonio Morante y justificaba la salida al Real Racing Club de Santander de Pablo García, zanjaba: "Presidente, vicepresidente y consejo quieren ir a ese modelo en el que la cantera tenga más presencia, como en clubes como Athletic Club".