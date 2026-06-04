El Real Betis, campeón del mundo y a por LaLiga FC Futures: convocatoria de jugadores y calendario

El Alevín A verdiblanco ha viajado este jueves hacia Villarreal y mañana viernes juega los cuatro partidos de la primera fase, dos en horario matinal y otros dos en sesión vespertina

LaLiga EA Sports ya terminó hace dos semanas y aún quedan siete días para que arranque el Mundial 2026, contexto pintiparado en el que el fútbol de cantera se vuelve a abrir paso con la disputa de la trigésima tercera edición de LaLiga FC Futures. Este popular torneo se celebrará en Villarreal desde este viernes 5 de junio hasta el próximo domingo día 7 y en él estará el Alevín 'A' del Real Betis.

"El conjunto verdiblanco puede presumir de haber conquistado la primera edición del Mundial Sub-12 hace solo unos meses en Brunete, además de contar con Javier Secano como mejor jugador de aquella histórica cita. Ahora volverá a estar presente en LaLiga FC Futures con la ambición de seguir dejando huella en el torneo. La cantera bética afronta esta nueva edición con el objetivo de volver a competir entre los mejores y pelear por el título. Su título en Brunete les hace partir entre los grandes favoritos", destaca la web de LaLiga.

La convocatoria y el calendario del Betis para LaLiga FC Futures 2026

El equipo verdiblanco ha viajado hacia tierras levantinas en la mañana de este jueves y el técnico, Álex Cambriles, se ha llevado consigo a 12 prometedores futbolistas que forman la siguiente convocatoria: Álvaro Martínez, Candelá, Marcos Haba, Antonio García, Ameri, Lucas Bermúdez, Jasper Wiseman, Javi Secano, Raúl Molina, Carlos Gallardo, Carlos Castro y Jesús Heredia.

El Real Betis ha sido encuadrado en el Grupo B de LaLiga FC Futures y se estrenará en la competición este mismo viernes 5-J, con la disputa al completo de toda la Fase de Grupos. El calendario de los canteranos verdiblanco arranca con un choque ante el RC Celta de Vigo a las 10:30 horas (televisado por DAZN) y seguirá en horario matinal con el choque que le enfrentará al RCD Mallorca a partir de las 12:00 horas.

Ya en sesión verspertina, el Real Betis disputará la tercera jornada contra el RCD Espanyol, a las 19:00 horas -de nuevo con las cámaras de DAZN como testigos- y cerrará esta liguilla preliminar en el Grupo B con un choque ante el Girona FC a las 20:00 horas de este viernes. En caso de lograr clasificarse, los partidos de octavos de final y cuartos de final se disputarán a lo largo del sábado 6 de junio, y las semifinales y la final tendrán lugar a lo largo de la mañana del domingo 7.

En el Grupo A competirán Real Madrid, Athletic Club, Getafe CF, Real Sociedad y Levante UD; en el Grupo C se encuentran FC Barcelona, Valencia CF, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y Real Oviedo; y en el Grupo D compiten Atlético de Madrid, Villarreal CF, Sevilla FC, CA Osasuna y Elche CF.