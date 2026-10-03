El otro derbi cainita del sábado se lo lleva el Betis y tiene drásticas consecuencias

Los verdiblancos se imponen por la mínima (0-1) gracias a un gol de Jesús Heredia y terminan la fase de grupos como líderes invictos y en solitario del Grupo D en Orlando, con siete puntos y un solo tanto en contra, superando al eterno rival, que cae eliminado; su rival en cuartos, el Real Madrid

Sigue con paso firme el Real Betis en el X Torneo Internacional LaLiga FC Futures, que se está disputando en la ciudad estadounidense de Orlando (Florida) y que este sábado por la tarde alcanzaba el final de una disputada fase de grupos donde los verdiblancos han mandado con autoridad en el D, pese a que tenían la competencia de FC Barcelona, Villarreal CF y Sevilla FC. Terminan los pupilos de Lucas Ferrer en lo más alto, con siete puntos de nueve posibles, tras vencer a los castellonenses por 3-1 (encajando su único gol en contra, obra de David Kazakov), empatar a cero con los culés y vencer por la mínima (0-1) en El Gran Derbi.

De esta forma, un tanto de Jesús Heredia, que resolvía perfectamente en el mano a mano con el meta nervionense, dio los tres puntos al cuadro heliopolitano y confirmó su liderato y su presencia en los cuartos de final, que arrancan sin más dilación. En esta nueva fase, que se disputa a última hora del sábado, los embajadores de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo se medirán con el Real Madrid en un encuentro que arranca a las 23:30 horas. Una buena piedra de fuego para el vigente campeón del primer Mundial de Clubes sub 12 LaLiga FC Futures, disputado la pasada primavera en Brunete (Madrid). Los otros cruces son: Flamengo-Orlando City, River Plate-Boca Juniors y Atlético de Madrid-FC Barcelona.

El de alevines era el segundo derbi de la jornada este 3 de octubre, tras el que midió en Entrenúcleos por la mañana a los dos primeros equipos juveniles de ambos clubes, con empate a uno final al anular Bruno Luque el golazo previo de Kingsley Eshun González. Este resultado permite a los verdiblancos mantenerse líderes del Grupo IV de División de Honor, invictos como su eterno rival, pero con 13 puntos de 15 posibles, por los once blanquirrojos. Los visitantes, eso sí, reclamaron sobre la bocina un posible penalti del meta Yan Zhuravskyi sobre Ale Carmona en el intento de despejar de puños un balón colgado que no fue cobrado por el colegiado de la contienda.

Los blanquirrojos, eliminados por peor balance de goles general

Por su parte, el Sevilla FC se despide en esta fase de grupos del torneo al terminar como tercer clasificado del Grupo D, pues el FC Barcelona, que cerraba la tercera jornada ante el Villarreal CF, aprovechó su resbalón en El Gran Derbi para vencer por 4-1 y superar en el 'goal-average' a los nervionenses, que quedan con los mismos cuatro puntos, pero con el balance a favor y en contra igualado, mientras que los azulgranas suman un +2 que les permite avanzar hacia la siguiente ronda, donde tratarán de discutir la hegemonía del Atlético de Madrid, vencedor de forma consecutiva de las cuatro últimas ediciones de LaLiga FC Futures en Orlando.