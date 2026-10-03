Betis 1-1 Sevilla: Reparto en el primer derbi con mejor sabor para los nervionenses

El Betis se adelantó en el derbi de División de Honor Juvenil y dispuso de las mejores ocasiones, pero la rápida reacción sevillista y las paradas de Carlos Toscano permitieron sumar a los visitantes

Betis y Sevilla disputaron esta mañana el primer derbi relevante de la presente temporada, el de División de Honor Juvenil en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, siempre importante para de cara a las máximas aspiraciones de ambos equipos.

Cita de rivalidad cainita que se saldó con reparto de puntos que mantiene al Betis al frente de la clasificación con 13 unidades por las 11 de los nervionenses. Es el primer punto que dejan escapar los de Javier Barrero, ante un eterno rival que ya había empatado con anterioridad.

Kingsley pegó primero y Bruno Luque empató rápido

Este partido de alto voltaje se caracterizó por la intensidad y fue clave la rápida reacción sevillista al tanto inicial de los béticos. No en vano, los locales se adelantaron en el minuto nueve por medio de un gran tanto de Kingsley, pero solo nueve minutos después Bruno Luque, una de las grandes joyas de la cantera blanquirroja, estableció el empate, resultado que a la postre sería definitivo.

El Betis marcó el ritmo del juego desde el inicio y dispuso de las mejores ocasiones del choque, pero se topó con dos obstáculos insalvables una vez que los visitantes lograron reaccionar al tanto del Kingsley.

El meta sevillista, providencial

Y es que chocaron con un Sevilla bien pertrechado que firmó un magnífico ejercicio de resistencia sostenido por las intervenciones de Carlos Toscano. El portero blanquirrojo protagonizó numerosas parada de mérito que evitaron que los verdiblancos se llevaran el derbi y abrieran distancia en la tabla clasificatoria, por lo que el punto sabe mejor a sevillistas que a béticos.