La confianza en Morante y una alternativa de lujo para el mercado invernal

Encartan de nuevo a Chiesa, inédito en lo que va de curso por una lesión y aparentemente fuera de los planes de Iraola, que lo ha dejado sin inscribir en la Champions, como una posible solución por fuera en La Cartuja, donde, con todo, irían antes a por el pivote demandado por Pellegrini o por un lateral zurdo

El Real Betis estaría muy pendiente del futuro de Federico Chiesa, extremo internacional italiano que sigue inédito en lo que va de temporada 26/27 por culpa de una lesión muscular, aunque aparentemente no entra en los planes del nuevo entrenador del Liverpool, el español Andoni Iraola, que ya lo dejó fuera también de la lista para la Champions League. Recuperado y disponible tras el parón, el medio chileno 'En Cancha' coloca a los verdiblancos tras su pista, como 'Calciomercato.it' a sus paisanos Inter de Milán, Atalanta y Lazio, porque está claro que el jugador genovés será el primer interesado en un movimiento invernal.

Reclutado en el verano de 2024 a cambio de 12 millones de euros, tiene aún año y medio más de vinculación con los 'reds', si bien nunca llegó a tener la continuidad deseada en Inglaterra, con solamente 50 partidos desde su aterrizaje, con cinco goles y cinco asistencias eso sí en su haber, pero con menos de 1.200 minutos a sus espaldas. El nombre de Federico Chiesa ya se vinculó con los heliopolitanos hace dos ventanas de transferencias, precisamente en busca de esa revalorización que ya había conseguido Manuel Pellegrini con un caso similar al suyo como el Antony Matheus dos Santos.

Los tiros en enero irían seguramente por otro lado

Sea como fuere, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el Real Betis confía en que José Antonio Morante, que viene de lucirse con la selección española sub 20 mientras aprovecha el parón para ayudar al Betis Deportivo, cubra la salida estival de Pablo García como alternativa en el perfil derecho del ataque a Antony Matheus dos Santos. Ése es el lado por el que se mueve preferentemente Federico Chiesa, que también puede ejercer por la izquierda (donde ya están y seguirán Ez Abde y Rodrigo Riquelme) y la media punta (con 'overbooking' en verdiblanco), amén de que Aitor Ruibal, que será usado más en ataque que en el lateral, está a punto de volver.

En este sentido, aunque el margen salarial está aprovechado al máximo y ahora mismo no hay sobrante, no se descarta algún movimiento en enero, sobre todo si se logra dar salida a Iker Losada o algún otro, caso de Junior Firpo, ahora lesionado de nuevo y que no está teniendo la regularidad para ser una alternativa fiable a Fran García. De existir algún sobrante entonces, la idea de los dirigentes y técnicos sería contratar al pivote defensivo que pedía Manuel Pellegrini y no pudo llegar en agosto o bien potenciar una demarcación que a todas luces no está compensada como la de lateral izquierdo.