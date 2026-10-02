La cláusula en el contrato de Manuel Pellegrini que nadie piensa que ejecutará

Desde Chile anuncian que el 'Ingeniero' podría marcharse gratis antes de que expire su vinculación el próximo 30 de junio de 2027 si lo llama la selección, aunque en La Cartuja están tranquilos e, incluso, no descartan que el míster renueve en breve por una temporada más, como hace un año

Tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, tras renovar por un año más hace ahora casi un año, el 28 de noviembre de 2025. Sin tanta insistencia del propio Manuel Pellegrini por una solución a la incertidumbre desatada ni declaraciones posponiéndola de los directivos, las partes se plantean a corto-medio plazo sentarse de nuevo a hablar para otra ampliación, que será anual en todo caso, aunque sin fecha cerrada para un cónclave que siempre han encabezado el propio presidente, Ángel Haro, y su mano derecha, José Miguel López Catalñan, con el propio 'Ingeniero', aunque desde Chile desvelan que existe una cláusula especial que podría cambiarlo todo.

En concreto, el suplemento 'El Deportivo' del prestigioso diario 'La Tercera' apunta que en el documento rubricado hace diez meses se incluyó la posibilidad de que el de Santiago pueda resolver gratuitamente su vinculación en caso de que lo llame la 'Roja', que en breve celebrará elecciones federativas que podrían deparar la llegada a la cúpula de dirigentes más acordes a su postura. De aparecer otro club, según siempre la misma fuente, su rescisión anticipada costaría alrededor de ocho millones de dólares, una cifra equivalente al salario que reciben él mismo y su cuerpo técnico, apuntan a ESTADIO Deportivo.

Sea como fuere, hay tranquilidad entre los rectores verdiblancos al respecto, pues nadie cree que Manuel Pellegrini vaya a tomar ese camino, máxime tras conseguir el curso pasado clasificar al Real Betis para la Champions League por vez primera, segunda en la historia de la entidad, que ya lo logró hace 21 años. No lo hizo nunca y, salvo su corta etapa en el West Ham, justo antes de aterrizar en La Palmera, siempre terminó sus contratos o, al menos, las campañas que inició. Con todo, en Chile citan a su entorno para verlo "muy entusiasmado con la idea de dirigir" a la selección y con "una deuda pendiente con su país", aunque destacan su palabra y su profesionalidad.

"El día que me vaya, lo haré como un bético más"

Presente estos días en un almuerzo con la Agrupación de Béticos Veteranos Alfonso Jaramillo, resaltaba Manuel Pellegrini que "es muy emocionante estar con gente que lleva tantos años detrás del Real Betis con la misma pasión, alegría y tristeza que se siente en cada uno de los partidos en una actividad tan cambiante como es el fútbol, añadiendo: "En estos siete años los hemos sentido dentro del campo y en todas las partes a las que vamos a jugar. Estoy muy agradecido por lo que nos han entregado". Su segundo, Rubén Cousillas, aseveraba: "En ningún lado recibí el cariño y el afecto de todos los béticos; llegué aquí como un profesional y el día que me vaya, lo haré como un bético más".