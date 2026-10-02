Éxtasis mundial con Troy Parrott, delantero del Betis: 'Parradona', galáctico, inspirador... "Los niños de Irlanda pasarán la semana intentando imitar sus caños"

El flamante fichaje verdiblanco marcó dos goles en el Irlanda - Austria; el segundo, "una obra de arte". Así, alarga su gran momento de forma y se gana unánimes elogios: la prensa mundial, comentaristas televisivos, exfutbolistas, los dos seleccionadores... Los pìropos se hacen extensivos al Real Betis por el enorme acierto en su fichaje

"Parradona", "galáctico", "brillante", "intocable", "inspirador", "mágico", "genial", "el referente de esta generación"... Son sólo algunos de los numerosos elogios que se pueden leer este viernes sobre Troy Parrott, delantero del Real Betis y estrella de la selección de Irlanda, después de la exhibición del jueves por la noche en el 2-2 ante Austria en la UEFA Nations League. El ariete, recién fichado por los verdiblancos, alargó su ilusionante inicio de temporada con una actuación sensacional culminada con un doblete. El segundo fue de penalti y para describir el primero se agotan los calificativos: "Lo más parecido a un gol perfecto que verás", destaca la prensa de su país sobre su 'maradoniana' jugada.

Hallgrímsson y Rangnick, seleccionadores de Irlanda y Austria, se postran ante Parrott: "Está volando"

"Nunca había visto a un equipo mío marcar un gol así", aseguró, aún ojiplático, el seleccionador irlandés, Heimir Hallgrímsson. "Es mágico para nosotros tener a Troy Parrott, porque es un jugador que está volando ahora mismo", añadió, calificando su primer tanto como "uno de esos goles que permanecerán durante años en la memoria del Aviva Stadium". Además, recordó que venía de marcar y asistir en el 0-3 frente a Israel hace tres días. Así, suma nueve goles en sus últimos seis partidos oficiales con Irlanda y se sitúa ya octavo en la lista de máximos goleadores históricos, con 14 en 40 internacionalidades. Además, ha marcado otros dos contra el Betis: al Real Madrid y al LOSC de Lille.

"Ha sido absolutamente brillante, una jugada individual genial, y simplemente quiero volver a verlo ahora mismo. Ha estado absolutamente fantástico con nosotros en los últimos dos años y en este momento está volando", añadió Hallgrímsson en sala de prensa, donde explicó también que el cambio fue por precaución, ya que se había llevado un par de faltas bastante peligrosas y no querían arriesgarse a que sufriese un problema físico. En el 75' dejó su puesto a Chiedozie Ogbene, con 2-1 en el marcador, y en el 77' llegó el definitivo 2-2.

"Notamos que estaba casando y no queremos que se lesione porque es un jugador importante para nosotros. Tenemos el próximo partido dentro de dos días y le necesitamos. Estamos fastidiados por haber perdido una ventaja de dos goles, pero el resultado fue justo. Ellos salieron con fuerza en la segunda parte, nos presionaron y no supimos gestionarlo". "Parrott ha sido el hombre del partido", añadió Ralf Rangnick, técnico de Austria, rindiéndose ante la implacable actuación del jugador del Betis.

Los medios de comunicación de Irlanda agotan todos los calificativos para Parrott

"Irlanda encuentra su concentración colectiva mientras Troy Parrott va por libre". Éste es el titular del periodista Ken Early en su crónica para The Irish Times. "Fue lo más parecido a un gol perfecto que verás", añade asegurando que se cuela entre los mejores goles de la historia de la selección de su país. En otra pieza relacionada, su compañera Mary Hanningan buscó ser todavía más elocuente en este sentimiento nacional: "Parrott ilumina el Aviva con una retorcida, serpenteante y regateadora obra de arte con caño incluido", redacta, incluyendo el apodo de 'Paradona' para el jugador del Betis.

"Por un breve momento, Troy Parrott hace que nos olvidemos de todo", destaca The42, medio de comunicación que añade lo siguiente: "Irlanda tiene un jugador capaz de inspirar la creencia de que puede volver a derrotar a las grandes selecciones". Todas las cabeceras se mueven en esa aduladora línea: "Parrott es el galáctico de Irlanda y, después de sus goles con la selección y de decidir el partido del Real Betis contra el Real Madrid debe sentirse intocable ahora mismo", apuntan en The Irish Sun.

Además, este diario asegura que ve en él a "el jugador irlandés del que más se habla en esta generación" y augura que "los niños irlandeses pasarán la semana intentando reproducir sus caños". En esa misma línea, los comentaristas de RTÉ se quedaban sin palabras durante la retransmisión en directo. El periodista Des Curran resumió el golazo con un "Algo sensacional" y Stephen Kelly envidió la suerte del Betis por contar con un jugador así y el exinternacional irlandés Richie Sadlier dijo que era "el mejor gol" que ha visto en ese estadio.