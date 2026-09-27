Cucho Hernández pasa toda la presión a Troy Parrott: "Si el Betis ha pagado tanto por él..."

El delantero colombiano asegura que ser el '9' de este Betis "es un lujo pero también es una responsabilidad" y admite que le pesó saber que el club había hecho una fuerte inversión en su fichaje. En este sentido, aunque la llegada del irlandés discute por primera vez su rol de titular, asegura que más que una presión extra es una liberación

Todo parón liguero se convierte en un punto de inflexión y esa sensación es aún más palpable en el caso de Juan Camilo 'Cucho' Hernández. El delantero del Real Betis ha empezado la temporada 2026/2027 viendo amenazado su teórico rol de titular en el equipo verdiblanco por el fichaje de Troy Parrott y, después de acudir al Mundial 2026, se ha caído de la convocatoria de Colombia para los diferentes compromisos en esta larguísima 'Ventana FIFA' que afronta como una oportunidad para recortar diferencias con el irlandés (quien sí está con su selección).

Después de ser indiscutible para Manuel Pellegrini durante este primer año y medio como verdiblanco en el que estuvo siempre muy por delante de Cédric Bakambu, el de Cucho asegura que, más que sentir presión por la fuerte competencia por el puesto de '9' que le ofrece Parrott, celebra la llegada del dublinés hasta el punto de considerarla muy beneficiosa. Para el equipo, porque a su juicio gana argumentos ofensivos, y para él mismo, ya que le hará esforzarse aún más. En este sentido, el gol que marcó en Riazor frente al RC Deportivo justo antes del parón le ayuda a trabajar con más confianza esperando con ganas el regreso liguero y siente que le libera un poco de esa pesada responsabilidad anotadora.

Así lo ha explicado el propio Cucho Hernández en una entrevista concedida al diario ABC en la que promete darlo todo por ser titular: "Voy a salir a reventarme". El punta colombiano se convirtió en la mayor inversión de LaLiga en el mercado de enero de 2025 con los 13 millones de euros que el Real Betis pagó al Columbus Crew estadounidense por su fichaje. Su rendimiento ha sido bastante óptimo, con 22 dianas y cinco asistencias en 62 partidos oficiales; pero no se ha librado de ser cuestionado al presentar cifras realizadoras por debajo de las de extremos como Antony dos Santos o Ez Abde. Este verano ha llegado Parrott por 16 millones más variables. Y ahora la presión es para él. O, en todo caso, compartida al 50%.

Cucho analiza su competencia con Parrott por ser el '9' del Betis

"Troy (Parrott) es un excelente delantero. Al final, si se paga lo que se pagó por él... Quienes venimos, por ser refuerzos económicos grandes, tenemos que responder y creo que Troy lo está haciendo. Es bueno que los dos estemos bien, que los dos marquemos goles. En años anteriores faltaba esa competitividad arriba, pero yo creo que ahora el nivel es alto. Yo le exijo, él me exige y, mientras sea una competencia sana, creo que el equipo va a ganar", ha explicado el Cucho, quien admite que la llegada del irlandés le ha influido "de la mejor manera".

"Saber que está Troy ahí, con los dos queriendo jugar... Hay muchísimos partidos en los que vamos a jugar los dos. Hay posiciones en las que el equipo tiene a tres o cuatro jugadores y es un poco más difícil. Troy y yo vamos a rotar una posición. Y al que le toque debe hacerlo de la mejor manera. Creo que hasta ahora ha sido así", ha añadido el cafetero. Hasta la fecha, el irlandés suma dos goles (ante Real Madrid y Lille) y el colombiano ha anotado otros dos (Villarreal y Deportivo).

En el esquema de Pellegrini sólo hay sitio para un delantero

"El míster no es mucho de usar dos delanteros, lo sabemos todos, aunque habrá algún partido que lo haga. Nosotros tenemos que demostrar que somos flexibles en cualquier sistema y que podemos hacerlo. Creo que Troy y yo somos muy compatibles. Somos delanteros diferentes y si alguna vez nos toca jugar juntos creo que lo haremos muy bien", ha analizado el Cucho Hernández sobre esta fuerte competencia.

"Esto lleva a la competitividad. A mí me gusta hablar con franqueza siempre. Si Troy está jugando de titular y a mí me tocan 20 minutos, voy a salir a reventarme y a tirarme de cabeza porque mi compañero está jugando de titular y yo quiero demostrar. No significa que no quiero que le vaya bien a Troy o a mis compañeros. Mientras le vaya bien y le vaya bien al equipo...", ha continuado, remarcando el alto listón de la autoexigencia.

La responsabilidad del gol en el Betis, un peso demasiado grande

A priori, todo delantero que reciba pases de Antony, Abde, Isco, Lo Celso o Fornals debería hincharse a marcar: "Sí, es un lujo, pero también es una responsabilidad", ha recordado el Cucho Hernández. "Saber que tienes que terminar las bastantes ocasiones que crean ellos y que estar al nivel es una responsabilidad". "El año pasado estaba más obsesionado con el número de goles; ahora Parrott y yo nos repartimos el tiempo", ha explicado el de Pereira, que dio el susto hace tres días tras recibir un pisotón en un entrenamiento.

Los máximos goleadores del Betis 26/27

Marc Bartra - 3 goles

Troy Parrott - 2 goles

Cucho Hernández - 2 goles

Rodrigo Riquelme - 2 goles

Natan de Souza - 1 gol

Ez Abde - 1 gol

Pablo García - 1 gol

Cucho Hernández: "Deossa es una bestia competitiva"

"Tenemos jugadores de mucho nivel en la plantilla y en tan pocos partidos ya se ha demostrado que todos estamos capacitados para jugar. Eso para el míster es grandioso. Sabemos que si uno afloja... otro va a tener ventaja. Es parte del secreto de que ahora estemos en esta posición", ha rematado el delantero verdiblanco, que también ha tenido palabras de elogio para su amigo y compatriota Nelson Deossa. "Si se mantiene concentrado, enfocado y trabajando como está haciendo, va a aportar mucho esta temporada", ha augurado.