Nelson Deossa admite sus errores en el Betis: "El balance de mi vida personal y futbolística era muy negativo"

El colombiano reconoce que no supo estar a las alturas de las expectativas y, aunque tiene claro que nunca estará en un sitio en el que no le quieran, le prometió a su madre que lucharía por resarcirse de los errores que había cometido el curso pasado tanto dentro como fuera de los terrenos de juego

Tiene sólo 26 años, cuenta con un cuerpo atlético y la fama le persigue, pero puede decirse que Nelson Deossa no es un futbolista al uso. El centrocampista del Real Betis no se prodiga en demasía por las redes sociales y mucho menos lo hace para lucir palmito. Las contadas publicaciones que el colombiano comparte suelen centrarse en citas bíblicas que utiliza para motivarse, para concentrarse e incluso para expiar pequeños pecados. Tampoco es muy dado a las entrevistas periodísticas, pero en la última que ha concedido ha demostrado dos cosas: una, que para nada elude el recomendable ejercicio de la autocrítica, y dos, que no es de los que se rinden con facilidad. Ni mucho menos.

En este sentido, Deossa ha atendido a El Correo de Andalucía para repasar ese radical cambio de rol que Manuel Pellegrini comenzó a cocinar durante la pretemporada, justo cuando todos los dedos señalaban la puerta de salida para el ex de los Rayados de Monterrey. Entre las numerosas opciones de traspaso o cesión que han trascendido en los últimos meses destacó una operación con Vasco da Gama que desde el propio Betis daban por cerrada a falta sólo de unos 'flecos' que nunca llegaron a ser cortados. Hubo varios obstáculos en esa negociación pero el principal causante de la ruptura lo ha desvelado el propio futbolista: nunca quiso irse.

Deossa le prometió a su madre que no desistiría de su sueño de triunfar en Europa: "Mi intención era quedarme en el Betis"

"Desde un principio lo había hablado con mi mamá. Le dije que mi intención era quedarme en el Betis. No tenía planeado salir, había venido a Europa, era el sueño y no podía dejar que en sólo un año la gente resumiera mi carrera. Estaba el tema de que querían venderme, es respetable, es el trabajo de ellos, es lo que deben hacer... Pero yo manifesté que no iba a salir, que mi intención era quedarme y que iba a pelear hasta el final. A mi mamá le dije que si tenía que pelear contra la corriente, lo iba a hacer".

"Mi mamá obviamente me apoyó. A la familia le duele esto y más al ver el interés que tenían en venderme. Le dije a ella que si al final no se daban las cosas y me vendían, yo tampoco me iba a quedar donde no me quieren. Si se dan las cosas de vender y hay una opción buena tanto para mí como para el club, la tomo; pero si no, yo voy a remar contra la corriente y no tengo problema con eso. Mi idea era quedarme", ha expuesto Deossa a la hora de explicar la tensión con la que ha vivido todo el mercado de verano en la rampa de salida.

Agradece la confianza de Pellegrini y cree que ha sido importantísimo en su continuidad

"La verdad es que el míster me apoyó, me dio la confianza ahora de poder seguir sumando. En la pretemporada me dio minutos y, creo que en base a eso, también fue importante que pudieran tomar esa decisión", ha añadido sobre su relación con el siempre exigente míster chileno: "Por las condiciones que tengo, obviamente tenía que adaptarme a lo que pedía el equipo. Sabía que me iba a costar un poco. Ahora hago repaso, con una autocrítica de lo que fue el semestre pasado y ya sé qué debo hacer, cuándo y en qué momento".

"Obviamente, el respaldo del míster, que fue impresionante, y el de mis compañeros me han ayudado muchísimo", ha remarcado en el capítulo de agradecimientos. "También fue algo muy influyente el hecho de que llegué lesionado. Al no poder iniciar, no fui muy comprometido conmigo mismo. Tuve un balance muy negativo en cuanto a mi vida personal y futbolística. No llegar en óptimas condiciones para poder competir al cien por cien fue un factor que influyó mucho en mi rendimiento deportivo", ha señalado.

Nelson Deossa explica su particular carácter: "No soy de esos que están siempre sonriendo"

"La verdad es que soy una persona muy seria. No soy tan expresivo en cuanto a la alegría. Puedo estar bien, pero no significa que tenga que estar sonriente. Muchas veces se ha interpretado que yo no estaba a gusto en el equipo porque me veían serio y simplemente es porque no soy de estar sonriendo siempre. Hoy en día cambió un poco eso, porque hay momentos divertidos que me han agarrado y se ve".

"En la pretemporada tenía que hacer 'click'. Ya no podía seguir siendo el mismo Nelson que en el semestre anterior. No podía seguir cometiendo esos errores porque era un semestre nuevo y venía implicado para mejorar. Creo que fue importante esa pretemporada para empezar a hacer un cambio", ha resumido el mediocentro colombiano, que en este arranque de la 2026/2027 ha participado en los ocho partidos oficiales del Betis: 319 minutos entre las siete jornadas de LaLiga EA Sports y 9' en su debut en la UEFA Champions League.