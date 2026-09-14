Cucho Hernández, exigente a pesar de la gran victoria frente al Villarreal: "Tuvimos tres o cuatro que tienen que ser gol"

El colombiano ha atendido a los medios de comunicación tras esta merecida victoria en La Cerámica, mostrándose ilusionado tras la victoria pero no duda en destacar los aspectos a mejorar de cara a futuras fechas

Vaya victoria del Real Betis en La Cerámica. Eso es lo que muchos béticos estarán pensando tras un triunfo por dos goles a uno que ha vuelto a reforzar a un equipo que ya está con la flechita para arriba. A pesar de que fue el Villarreal es que empezó adelantándose en el marcador, el Betis fue capaz de no caer en el error y seguir buscando la portería rival. Una gran acción personal de Ez Abde permitió que Cucho Hernández pudiese anotar el empate y, cuando parecía que todo se dirigía al descanso, fue Natan el que cazó un rechace en el área para permitir la remontada. Esta la pudo aguantar gracias a una gran actuación en la segunda parte, con múltiples ocasiones para poder lograr una amplia ventaja.

Muchas han sido las figuras que han destacado personalmente en el esquema que ha dispuesto Manuel Pellegrini. Un actor claro es Abde, al que no se le ha notado nada que era su primer encuentro como titular tras la lesión que sufrió el pasado verano, siendo el encargado de desatascar el encuentro en la primera mitad. Sin embargo, no hay que olvidarse de los goleadores, y aquí el cafetero Cucho Hernández vuelve a colarse en la lista. Cuando Troy Parrott se lo estaba poniendo difícil con dos goles consecutivos, volvió a aparecer para poner más complicado el debate en la punta de ataque. Tras el encuentro, fue el encargado de atender a los micrófonos de Movistar.

El perdonar tanto, un aspecto que debe corregirse

A pesar de la alegría por el triunfo, hay una sensación que también ha quedado entre el beticismo. No se puede perdonar tanto de cara a puerta. Y esto lo quiso destacar el colombiano. "La autoexigencia de este equipo no nos permite estar tan contentos. Porque, aunque es verdad que nos enfrentamos a un Villarreal que siempre es un rival directo por Europa, tuvimos tres o cuatro que tienen que ser gol. Yo tuve dos. Lo importante es hacer autocrítica desde la victoria. Corregir ganando es lo mejor. Seguimos".

Una de las claves de la victoria ha estado en el gran trabajo atrás del equipo. La zaga ha estado muy pendiente de cubrir esos espacios que se generaban, y de estar pendiente de la marca frente a un equipo que sabe aprovechar eso. "Hay que darle mucho mérito a la seguridad defensiva. Ante un equipo con jugadores de mucha calidad, no nos crearon poco peligro. Dimos un regalo en la primera parte, el gol de ellos, pero esto puede pasar. Hay que ir por el siguiente. El camino es casi perfecto hasta ahora".

Ahora queda seguir escalando, la mente está ya puesta frente al Getafe. La ilusión es máxima, y ya son tres las victorias consecutivas que han llenado de optimismo a la parroquia verdiblanca. El colombiano, por su parte, quiere seguir poniendo "calma" ante esto. "Hay que ir con calma, pero con mucha ilusión. Que la gente se ilusione con este equipo. Vendrán momentos difíciles, pero la honestidad y el trabajo no se reemplaza. Hay que seguir por este camino", finalizó.