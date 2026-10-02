Pablo García: "Estoy con la misma ilusión y las mismas ganas que si estuviese en el Betis, estoy muy feliz en el Racing de Santander"

El bigoleador en la noche de ayer ante San Marino con la Selección española sub 21, ha repasado su pasado, presente y sobre todo futuro en Santander y con la selección

Pablo García está viviendo posiblemente su mejor momento en la elite del fútbol español. El futbolista del Racing de Santander, concentrado con la Selección española sub 21, fue el autor de dos de los 13 goles que ayer la 'Rojita' endosó a San Marino, faceta que espera ahora encontrar con regularidad en el conjunto cántabro, con el que pudo estrenarse en su debut (en la derrota ante el Rayo Vallecano) pero desde entonces no ha vuelto a marcar.

"Estoy con la misma ilusión y las mismas ganas que si estuviese en el Betis. Estoy muy feliz de estar en el Racing de Santander", ha dicho el futbolista sevillano en Radio Marca sobre como está siendo su adaptación a Santander.

"Los primeros días fueron duros por todo lo que supuso, pero uno tiene que adaptarse a una nueva vida. Estoy muy feliz y muy adaptado ya a todo", ha añadido el delantero, que ha reconocido también que sin la ayuda de su familia y amigos no hubiera sido capaz de afrontar este nuevo reto.

A sus 20 años, Pablo García tiene muchos sueños por delante que cumplir, y evidentemente, uno de ellos es llegar algún día a la selección nacional absoluta que dirige Luis de la Fuente. "Es el sueño de cualquier jugador español, debutar con la selección absoluta. Estoy peleando y trabajando todos los días para ver si Luis algún día se interesa en llamarme", ha declarado el atacante, que suma ya cuatro goles en siete partidos con la sub 21.

Pero el de Alcosa sabe que para que eso ocurra antes debe hacerlo muy bien a nivel de clubes, es decir, en el Racing. "Lo importante es seguir mejorando como futbolista en todos los aspectos que no se me dan tan bien. Cuando vaya mejorando eso, los goles caerán solos", afirmó el extremo derecho.

Por último, sobre la goleada endosada a San Marino, Pablo García ha reconocido que necesitaban algo así después de caer ante Finlandia: "Venimos un poco a reivindicarnos de esa derrota. Para nosotros fue muy dura porque creo que se estaban haciendo las cosas bien".

Pablo García, la esperanza de El Sardinero

Pablo García cerró este verano su etapa en el Real Betis para afrontar uno de los grandes retos de su todavía corta carrera: convertirse en una pieza importante del Racing de Santander. El extremo sevillano, de apenas 20 años, puso rumbo a Cantabria en el último día del mercado después de que ambos clubes alcanzaran un acuerdo para su traspaso. El futbolista firmó con el conjunto racinguista hasta junio de 2030.

Su despedida del Betis estuvo cargada de emoción. No podía ser de otra manera para un jugador que había crecido prácticamente desde niño en la cantera verdiblanca y que llegó a vestir la camiseta del primer equipo después de recorrer las categorías inferiores del club. Las lágrimas en el coche reflejaban su amor al Betis, pero su salida ya estaba consumada.

Con el Betis Deportivo disputó 38 encuentros y marcó 12 goles, antes de dar el salto al primer equipo. En total, con el conjunto verdiblanco acumuló 33 partidos oficiales: 21 en LaLiga, seis en la Europa League, dos en la Conference League y cuatro en la Copa del Rey.

La llegada a Santander representa un cambio de escenario y, sobre todo, una oportunidad para asumir un papel más protagonista. Pablo García es un futbolista capaz de desenvolverse en ambas bandas e incluso actuar en posiciones más adelantadas. Su velocidad, capacidad para el uno contra uno y facilidad para encontrar espacios son algunas de las cualidades que han llevado al Racing a apostar por él.

Su impacto en el Racing de Santander

Pablo García debutó con el Racing en la quinta jornada de LaLiga, ante el Rayo Vallecano, y lo hizo de la mejor manera posible: como titular y marcando un gol en los 89 minutos que permaneció sobre el terreno de juego. Después fue titular también frente al Deportivo Alavés, disputando 65 minutos.

Hasta el último partido disponible, frente al Celta de Vigo, el sevillano suma tres apariciones con el Racing en LaLiga, dos como titular, 218 minutos y un gol. Ese tanto llegó en su estreno ante el Rayo, apenas unos días después de aterrizar en Santander. En el conjunto de la temporada 2026/27, contando también sus encuentros con el Betis antes del traspaso, acumula seis partidos ligueros, 269 minutos y dos goles.

El segundo de esos goles llegó todavía con la camiseta del Betis, en la victoria frente al Valencia, cuando Pablo García saltó al campo en los minutos finales y marcó el tanto que decidió el encuentro. Después de aquel comienzo de temporada, su fichaje por el Racing abrió un nuevo capítulo que ya ha empezado a escribir con protagonismo y goles.

En Santander, Pablo García tiene ahora por delante el desafío de transformar su enorme potencial en regularidad. El Racing ha encontrado en él a un atacante joven, versátil y con margen de crecimiento, mientras que el jugador busca en El Sardinero los minutos y la continuidad necesarios para dar el siguiente paso en su carrera, algo que no pudo conseguir en el Betis.