Agirrezabala, un fichaje de contrastes en el Racing de Santander

El guardameta vasco, que llegó traspasado desde el Athletic Club, es el más goleado en lo que va de competición en Primera pero al mismo tiempo es el segundo que más paradas ha realizado

El Racing de Santander ha llegado al parón de selecciones siendo el equipo más goleado de toda LaLiga EA Sports después de siete jornadas. Los de José Alberto son el único equipo que ha superado la veintena de goles después de este primer tramo y acumulan 21 dianas en contra. Estos números dan una media de tres goles encajados para el Racing de Santander.

Precisamente para evitar una sangría de goles en el regreso del Racing de Santander a Primera, los cántabros, con Chema Aragón en la dirección deportiva, apostó el pasado verano por un guardameta contrastado en Primera como es Julen Agirrezabala. El fichaje de Julen Agirrezabala por parte del Racing de Santander no fue sencillo, porque a pesar de que se conocía que desde El Sardinero existía interés, el Athletic Club no lo puso sencillo.

El fichaje de Agirrezabala, aún por explotar

El propio Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, confesó en una rueda de prensa que el precio que ponía de salida el Athletic Club hacía imposible la llegada de un guardameta que en la 2024/25 estuvo cedido en el Valencia. Ahí el Racing de Santander se empezó a mover e incluso sonaron otros nombres para darle competencia a Eriksson y a Jokin Ezkieta.

Parece que esas palabras de Chema Aragón desenquistaron la operación ya que días después, el Racing de Santander hacía oficial el fichaje de Agirrezabala procedente del Athletic Club y guardándose los vascos una serie de variables en un traspaso que inicialmente se cerró en 4,5 millones de euros. El Athletic Club además se guarda un derecho de tanteo en un futuro traspaso de Agirrezabala por si en San Mamés optan por su vuelta a casa.

Los números de Agirrezabala que chocan en el Racing de Santander

Agirrezabala por el momento no está logrando tapar la sangría de goles en el Racing de Santander tal y como reflejan los 21 tantos encajados por el vasco. Sin embargo esas cifras podrían ser aún peor ya que el dato en lo que a paradas realizadas se refiere, es esclarecedor. Solo Álvaro Valles, guardameta del Real Betis, ha parado más en lo que va de temporada en LaLiga EA Sports (31 por 30 de Agirrezabala).

El juego del Racing de Santander provoca un alto número de goles en contra

Ante el FC Barcelona, el Racing de Santander se mostró como un equipo valiente y que no duda en plantarse en la portería rival con muchos jugadores. Eso tiene consecuencias y ante los de Flick terminó trayendo que Agirrezabala tuviese que recoger el esférico de su portería hasta en siete ocasiones.

Agirrezabala mira el esférico después del golpeo de Adeyemi

Tampoco tuvo suerte el ex del Athletic Club en el último partido antes del parón cuando el Celta de Vigo le endosó cinco. Otra de las notas pendientes que aún tiene Agirrezabala es el dejar la portería a cero, ya que el guardameta del Racing aún no ha podido lograrlo en lo que va de temporada.