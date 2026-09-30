El Racing recibe dos malas noticias durante el parón

El Racing ha vuelto al trabajo durante el parón internacional con dos contratiempos. Pablo Ramón se ha resentido de las molestias musculares que ya le obligaron a estar varias semanas de baja, mientras que Juan Carlos Arana tampoco se ejercitó con el grupo tras sufrir un golpe en el entrenamiento del martes

El Racing de Santander ha regresado al trabajo con dos nuevas preocupaciones. Pablo Ramón se ha resentido de las molestias musculares que ya le habían apartado de los terrenos de juego, mientras que Juan Carlos Arana sufrió un golpe en el entrenamiento del martes y este miércoles tampoco pudo trabajar con el grupo.

El parón internacional debía servir a José Alberto para recuperar efectivos y preparar con tranquilidad el regreso a la competición, pero la vuelta a los entrenamientos ha dejado dos nombres propios en la enfermería racinguista. El central y el delantero no participaron en la sesión de este miércoles, en una jornada marcada también por las numerosas ausencias de la plantilla.

Pablo Ramón vuelve a tener molestias

La situación de Pablo Ramón es la que más preocupa por el momento. El defensa se ha resentido de las molestias musculares que ya le habían obligado a estar varias semanas apartado de los terrenos de juego. Su evolución durante los próximos días marcará cuándo puede reincorporarse al trabajo con normalidad.

El central había vuelto a entrar en la dinámica del equipo después de superar ese primer problema físico, pero este nuevo contratiempo frena de nuevo su progresión. El cuerpo técnico deberá esperar para conocer el alcance real de las molestias antes de valorar su disponibilidad para el próximo compromiso liguero.

Arana, pendiente de evolución

El otro nombre propio es el de Juan Carlos Arana. El delantero canario sufrió un golpe durante el entrenamiento del martes y no participó en la sesión del miércoles. Por ahora, las informaciones disponibles apuntan a un golpe y no a una nueva lesión, por lo que habrá que seguir su evolución durante los próximos entrenamientos.

La ausencia de Arana llega además en una semana en la que José Alberto tampoco dispone de varios futbolistas por diferentes motivos. Andrés Martín y Simon Eriksson continúan recuperándose de sus respectivas lesiones, mientras que Yassir Zabiri, Pablo García y Jorge Salinas se encuentran concentrados con sus selecciones. Ante este escenario, el técnico tuvo que recurrir nuevamente al filial para completar el entrenamiento. Laro, Mejía, Hugo Pérez, Castellanos y Gaby participaron con el primer equipo en una sesión condicionada por las bajas.

El Racing afronta así la segunda semana sin competición con más incógnitas de las previstas. El objetivo durante estos días pasa por recuperar a los lesionados y comprobar que el contratiempo de Arana no va a más, mientras José Alberto sigue preparando el regreso a LaLiga con una plantilla que, poco a poco, espera recuperar efectivos.