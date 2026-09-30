Funes, entrenador del Málaga, el siguiente en caer según la IA

El arranque del Málaga en su regreso a Primera, con cero victorias en las primeras siete jornadas, tiene al técnico blanquiazul el primero en las quinielas para seguir los pasos de Corberán

El regreso del Málaga CF a Primera está siendo bastante complicado. Los andaluces son el único equipo que todavía no ha ganado un partido en LaLiga EA Sports, sumando tan solo tres puntos en las primeras siete jornadas, lo que tiene al equipo costasoleño en el último puesto de la clasificación. Ante esta situación, y pese a estar a tan solo dos puntos de salir del descenso, ya hay quien busca culpables y cambios para darle la vuelta a la situación.

En estos casos, siempre se mira al banquillo. Como se suele decir, "es más fácil cambiar al entrenador que a once futbolistas", por eso todas las miradas apuntan a Juanfran Funes, que, por si esto fuera poco, también es el próximo técnico elegido por la inteligencia artificial para perder su trabajo.

La IA no da opciones a Funes

Para la inteligencia artificial, Funes es, con diferencia, el entrenador con más opciones de seguir a Corberán y ser cesado en su club. Destacan el arranque de liga tan complicado, con ese lastre de conocer la victoria, pero también su falta de experiencia en la élite, algo que incluso ya se debatió tras el ascenso por algunos expertos analistas y aficionados.

Seguido de Juanfran Funes estaría Manolo González, que, aunque tiene al Espanyol fuera de puestos de descenso, el equipo se asoma al abismo con un balance de cuatro derrotas en siete jornadas. Sobre él pesa también que no era el entrenador que Monchi tenía en la cabeza para el proyecto perico esta temporada, aunque el clamor popular y del vestuario le mantuvieron en el cargo.

El nombre que cierra el podio no genera consenso entre las diferentes IA. José Alberto López, técnico del Racing, y Pellegrino Matarazzo, de la Real Sociedad, son los dos más repetidos. En teoría, ninguno de los dos tiene un riesgo alto de perder su trabajo; de hecho, las probabilidades son bajas, pero, por motivos bien distintos, completan esta terna de técnicos que podrían seguir los pasos de Corberán en Primera división. Desde luego, si se tiene en cuenta la historia reciente del Málaga, el club debería confiar en Funes.

La temporada pasada, tras las primeras ocho jornadas del campeonato, el Málaga era 19º en LaLiga Hypermotion, ocupando puestos de descenso a Primera Federación. Sin embargo, el final de la historia es sabido por todos. El conjunto andaluz acabó cuarto y logró ascender a Primera tras disputar el play-off. Aunque bien es cierto que eso ocurrió después de un cambio de entrenador en el banquillo.

La historia invita a esperar a Funes

En cuanto a los casos más recientes en Primera, a Antonio Tapia y a Javi Gracia también les costó. El Málaga de la 2008/09 y de la 2015/16 tuvo unos números muy parecidos a los actuales. En la temporada 2008/09, con Tapia en el banquillo, el cuadro blanquiazul sumó un punto en las primeras cuatro jornadas y el equipo respondió después con una gran remontada. En el curso 2015/16, el equipo costasoleño no sólo llegó sin ganar a la jornada 7, sino que tampoco había marcado un solo gol en los primeros seis partidos del campeonato. Entonces ganó 3-1 a la Real Sociedad y la situación mejoró.