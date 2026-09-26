Camacho avisa al Málaga de su gran reto en Primera: "Esto es Primera y no siempre hay que jugar con tanta alegría"

Ignacio Camacho analiza el inicio del Málaga en Primera y pide paciencia con un equipo todavía en fase de adaptación. El exmalaguista destaca el talento de la plantilla, pero advierte de la necesidad de madurar y aprender a competir en partidos donde "quizás haya que ser menos vistosos, pero más efectivos"

Ignacio Camacho sigue muy pendiente de todo lo que sucede en La Rosaleda. El excentrocampista, uno de los futbolistas que dejó huella en el Málaga con 199 partidos oficiales, analiza el inicio de temporada del conjunto de Juanfran Funes y lanza un mensaje claro: toca tener paciencia con un equipo joven que todavía está aprendiendo a competir en Primera.

En una entrevista concedida a Radio MARCA Málaga durante el parón de selecciones, Camacho puso el foco en una diferencia que considera fundamental. El Málaga mantiene en la máxima categoría buena parte de las virtudes que le llevaron a ascender, pero ahora se enfrenta a rivales y escenarios en los que esas mismas armas pueden no ser suficientes.

El Málaga todavía juega como si estuviera en Segunda

Camacho ha podido seguir algunos encuentros del conjunto malagueño y reconoce que ve un equipo valiente, joven y con personalidad. El problema, a su juicio, está en trasladar ese mismo fútbol a una categoría mucho más exigente. "Es un Málaga que tiene gente muy joven y atrevida, que está jugando como cuando estaba en Segunda", explica el exfutbolista. La cuestión es que ahora cada error tiene un precio mayor y no todos los partidos pueden afrontarse de la misma manera.

Por eso considera que el equipo necesita incorporar cuanto antes una dosis de madurez a su juego. No se trata de renunciar a su identidad, sino de saber cuándo conviene cambiar el guion.

"Hay partidos en los que quizás no tengas que jugar tanto ofensivo"

El exmalaguista apunta directamente a la lectura de los partidos como una de las asignaturas pendientes del conjunto de Juanfran Funes.

Camacho considera que el Málaga debe aprender a interpretar cuándo necesita atacar y cuándo resulta más conveniente protegerse, bajar el ritmo o competir desde una estructura más sólida. "Con un poco más de aplomo, de estructura y de saber leer los partidos", resume. En Primera, explica, habrá encuentros en los que jugar con tanta alegría pueda terminar perjudicando al equipo. El mensaje que lanza a los jóvenes futbolistas es claro: bienvenidos a Primera.

Camacho pide paciencia con los jóvenes

Pese a su análisis, Camacho no considera que haya motivos para dramatizar. El exjugador entiende que el Málaga está atravesando un proceso lógico de adaptación y que la juventud de la plantilla obliga a concederle cierto margen. "Son gente muy joven y creo que no hay que ser tan exigentes con el equipo", señala.

Eso sí, también advierte de que el tiempo juega un papel importante. Cuanto más se prolongue ese periodo de adaptación, más complicado será recuperar el terreno perdido. Por eso considera fundamental que el Málaga reaccione cuanto antes. La clave estará en comprobar cuánto dura esa transición entre el equipo que dominaba en Segunda y el que necesita ser para sobrevivir en Primera.

La calidad está ahí, pero hay que competir de otra manera

Camacho tampoco cuestiona el talento de la plantilla. De hecho, considera que los jugadores tienen argumentos suficientes para competir en la máxima categoría. El problema aparece cuando llegan los momentos complicados. Ahí, el excentrocampista pide recordar de dónde viene el equipo y todo lo que ha conseguido en poco tiempo.

"El fútbol es caprichoso y no siempre gana el que mejor juega", recuerda. Para Camacho, el Málaga debe mantener el descaro que le ha permitido llegar hasta Primera, pero sin olvidar que ahora hay situaciones en las que toca sufrir y competir de una forma diferente. La afición, además, está ilusionada con el regreso a la élite. Una energía que el exjugador considera positiva, siempre que los futbolistas sean capaces de gestionarla también cuando los resultados no acompañen.

El fútbol vistoso no siempre sirve

La reflexión de Camacho termina en una idea muy concreta: el Málaga no puede pensar que todos los partidos tienen que ganarse jugando bien. "No todo es atrevimiento y descaro de los jugadores, sino que hay que matar los partidos", afirma.En determinadas jornadas, sostiene, habrá que aceptar que el equipo sea menos vistoso a cambio de ser más efectivo. Una transformación que no implica abandonar el estilo, sino añadir recursos para competir en escenarios diferentes. Porque en Primera ya no basta con jugar bien durante muchos minutos. Hay partidos en los que el Málaga tendrá que aprender a sufrir, interpretar cada momento y, sobre todo, saber cuándo dejar de jugar bonito para empezar a ganar.