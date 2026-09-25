El Málaga toma una decisión con Martial y Zaha

En principio, salvo que surja una oportunidad de última hora, en La Rosaleda apuestan por esperar al mercado de enero, pues entre los agentes libres no se encuentran garantías o piden cobrar demasiado, como sucede con el atacante francés

Después de siete jornadas disputadas, el Málaga aún no conoce la victoria en LaLiga. La inexperiencia de muchos de sus jugadores en la categoría está pasando factura al equipo costasoleño y la posibilidad de incorporar un nuevo refuerzo para el ataque está sobre la mesa desde que Julen Lobete cayó lesionado de gravedad poco después de cerrar el mercado de fichajes. Para ello, han sido varios los nombres de jugadores libres que han sido ofrecidos, como el marfileño Wilfried Zaha o el francés Anthony Martial. Pero aunque se llegó a apuntar que este último estaba muy cerca de La Rosaleda, la realidad es otra.

Del 'hay dinero para fichar' a la explicación de Juanfran Funes

Hace un par de semana que el administrador judicial del club, José María Muñoz, salió a la palestra para asegurar que el aspecto económico no es un problema, pues existe un remanente para poder fichar, descargando de ese modo la responsabilidad en el director deportivo. "Preguntadle a Loren, que es el encargado de esa parcela. Mi preocupación es que todo funcione, pero dinero hay para fichar, ahora o cuando sea", explicó.

Sin embargo, el entrenador, Juanfran Funes, quiso matizar esas palabras, aclarando cuál es la realidad en la que se mueve el Málaga y lo que necesita realmente su plantilla. "Cuando se dice que hay dinero, hay personas que se preguntan por qué no se ha fichado ya. Tenemos que ponerlo en contexto. Este año sí existe cierto margen dentro de nuestro límite y Loren está trabajando y estudiando todas las posibilidades. Claro que nos gustaría disponer de cantidades importantes para afrontar fichajes. Si tuviéramos dos o tres veces nuestro presupuesto, seguramente sería mucho más sencillo afrontar operaciones importantes. Todo el mundo debe ser consciente de nuestra realidad", afirmó.

20 días para seguir analizando el mercado

Y tras analizar la situación y lo que ofrece el mercado de jugadores libres, la conclusión a la que se ha llegado es que lo más recomendable es esperar a la ventana de enero, salvo que surja una oportunidad de última hora, según informa Marca. El club costasoleño dispone de 20 días desde la operación de Lobete, intervenido de su rotura de ligamentos el pasado miércoles, para solicitar su baja médica de larga duración y poder sustituir su ficha en LaLiga. Ese es el plazo que se dan en Martiricos para realizar un último análisis, pero la decisión en principio está tomada.

Así, el objetivo pasa por recuperar a los otros lesionados del plantel y tratar de sacar el máximo provecho de los recursos existentes hasta el mercado invernal, cuando sí se utilizará ese remanente para firmar a algún refuerzo que pueda sumar desde el primer día. "Tomar decisiones precipitadas puede llevar al error, pero necesitamos que el que venga tenga un rendimiento inmediato", afirmó al respecto Funes recientemente.

El sueldo que ha pedido Martial

En el caso de Martial, sin equipo desde que este pasado verano rescindió su contrato con el América de México, desea regresar a sus 30 años a LaLiga, donde ya tuvo una breve experiencia con el Sevilla FC. Para ello ha rechazado una espectacular oferta del Al-Ittihad Tripoli, de Libia, que estaba dispuesto a pagarle 10 millones de euros por dos temporadas y una prima de fichaje de otros 5 millones más. Además, también ha dicho 'no' a otras dos propuestas de la Ligue 1 de su país, pues no veía garantías suficientes para tener los minutos que busca. Por ello, el Málaga ha valorado realmente su incorporación, pero no puede asumir el sueldo que exige, que es el doble del que percibe el jugador mejor pagado del equipo.

Así, además de ofrecimientos de jugadores con exigencias económicas imposibles de afrontar, en la dirección deportiva blanquiazul entienden que los jugadores libre que sí encajan no ofrecen garantías, además de no tener la mayoría de ellos el ritmo ni la forma física necesaria para llegar y rendir de inmediato, como pretende su entrenador. Por ello, mejor esperar.